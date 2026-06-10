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KONKURRENZ AUS CHINA

Krise: Deutsche Autobauer unter Druck

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Die weltweite Autoindustrie bleibt unter Druck. Besonders deutsche Hersteller kämpfen laut Experten weiterhin mit schwacher Nachfrage.
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Nach mehreren turbulenten Jahren zeichnet sich für die Autobranche keine schnelle Entspannung ab. Branchenexperten rechnen auch 2026 mit einem schwierigen Marktumfeld. Vor allem die großen deutschen Hersteller stehen vor erheblichen Herausforderungen.

Konkurrenz aus China wächst

Besonders stark spüren die Autobauer den zunehmenden Wettbewerb aus China. Dort gewinnen heimische Hersteller immer mehr Marktanteile – nicht nur im eigenen Land, sondern zunehmend auch in Europa.

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Vor allem bei Elektroautos setzen chinesische Hersteller die Konkurrenz mit günstigen Preisen und neuen Modellen unter Druck.

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Nachfrage bleibt verhalten

Hinzu kommt eine schwächere Nachfrage in wichtigen Märkten. Viele Verbraucher zögern derzeit beim Autokauf. Unsichere Wirtschaftsaussichten, hohe Finanzierungskosten und steigende Preise bremsen die Kauflust.

E-Auto-Umstieg kostet Milliarden

Gleichzeitig müssen die Hersteller enorme Summen investieren. Der Umbau hin zur Elektromobilität, neue Batterietechnologien und digitale Fahrzeugplattformen verschlingen Milliardenbeträge.

Dadurch geraten die Gewinnmargen vieler Unternehmen zusätzlich unter Druck.

Experten sehen harten Wettbewerb

Branchenbeobachter gehen davon aus, dass der Konkurrenzkampf in den kommenden Jahren noch intensiver wird. Besonders Hersteller mit hohen Kostenstrukturen könnten Schwierigkeiten bekommen, ihre Marktposition zu halten.

Hoffnung auf neue Modelle

Trotz der Herausforderungen setzen viele Unternehmen auf neue Fahrzeugmodelle, Software-Angebote und moderne Elektroplattformen. Diese sollen helfen, Kunden zurückzugewinnen und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

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