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Pognose

Diese Bauernregel entscheidet über das ganze Jahr

Straßenbauarbeiter verlegen bei Hitze Gussasphalt auf einer Straße, Schubkarre und Dampf im Bild.
© APA/dpa/Georg Moritz
Österreich leidet aktuell unter einer außergewöhnlichen Hitzewelle. Während neue Rekordwerte gemessen werden, droht laut alten Bauernregeln das schlimmste Szenario.
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In Österreich werden für Sonntag über 40 Grad erwartet und auch andere Städte melden extreme Höchststände. Doch die Hitzewelle bleibt unbeständig, denn das Wetter droht schnell zu kippen.

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© APA/HELMUT FOHRINGER

Alte Bauernregeln im Fokus

Mitten in dieses aktuelle Wetterchaos fallen zwei traditionsreiche Tage. Am Wochenende folgen mit dem Siebenschläfertag und Peter und Paul gleich zwei geschichtsträchtige Daten aufeinander. Diese Regeln sind für die Bevölkerung mehr als nur bloße Folklore. Sie dokumentieren jahrhundertelange, reale klimatische Muster der bäuerlichen Beobachtung.

Spannende Prognosen

Egal ob am Sonntag und Montag die Sonne scheint oder Gewitter aufziehen, das Wetter wird ganz genau beobachtet und diskutiert.

Bei der Siebenschläfer-Bauernregel heißt es: "Wie das Wetter am Siebenschläfer sich verhält, ist es sieben Wochen lang bestellt". Eine viel längere Vorhersage liefert eine andere Bauernregel wenige Tage später. Am 29. Juni ist das Hochfest der Apostel Petrus und Paulus, kurz Peter und Paul. Die Bauernregel dazu lautet: "Peter und Paul hell und klar bringt ein gutes Jahr." Eine Vorhersage, die den gesamten Jahresverlauf in den Blick nimmt.

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