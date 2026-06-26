Fast 30 Grad! Tropennächte in ganz Österreich

Wien steht vor einem meteorologischen Ausnahmezustand: Die seit Tagen anhaltende Hitzewelle steuert auf ihren absoluten Höhepunkt zu. Am kommenden Sonntag könnte in der Bundeshauptstadt ein historischer Temperaturrekord gebrochen werden – und auch die Nächte bringen kaum noch Abkühlung.

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Die Bundeshauptstadt ächzt unter extremen Temperaturen, ein Ende ist vorerst nicht in Sicht. Bereits in der Nacht auf Samstag bleibt es mit Tiefstwerten zwischen 21 und 26 Grad drückend heiß. Der Samstag selbst bringt der Wiener Bevölkerung bei strahlendem Sonnenschein schweißtreibende Höchstwerte von bis zu 38 Grad. Ein mäßiger bis lebhafter Wind aus Ost bis Süd sorgt dabei kaum für echte Erleichterung, sondern bläst eher wie ein heißer Föhn durch die Straßen.

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Der historische Sonntag: Knackt Wien die 40 Grad?

Der 28. Juni könnte als historischer Tag in die Wetter-Geschichte eingehen. Zum ersten Mal seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 150 Jahren steht die 40-Grad-Marke in der Bundeshauptstadt ernsthaft auf dem Prüfstand. Der bisherige Allzeit-Rekord für Wien liegt bei 39,5 Grad und wurde vor über einem Jahrzehnt, am 8. August 2013, an der Messstation in der Inneren Stadt gemessen. Meteorologen schließen nicht aus, dass dieser Wert am Sonntag übertroffen wird. Aufgrund der extremen Belastung wurde für Nordostösterreich bereits die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen. Auch die ÖBB haben reagiert und eine offizielle Hitzewarnung an ihre Fahrgäste ausgegeben.

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Tropennächte der Superlative stehen bevor

Wer auf nächtliche Abkühlung hofft, wird in den kommenden Tagen enttäuscht. Das Wochenende bringt Werte, die selbst für den Hochsommer extrem sind:

In den Nächten werden Tiefstwerte von 25 bis 27 Grad erwartet.

Bis Mitte der Woche droht eine ganze Serie von Tropennächten (Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt).

Laut Michele Salmi vom Wetterdienst Ubimet könnten dabei auch die bisherigen Rekorde für die heißeste Nacht der Messgeschichte fallen. Diese liegen aktuell bei 26,9 Grad, registriert in den Nächten auf den 2. August 2017 sowie den 23. Juli 2015.