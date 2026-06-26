Chronik
TV
E-Paper
Österreich

Messung

HIER war es heute am heißesten in Österreich

Frau schützt sich mit der Hand vor greller Sonne in heißer Landschaft.
© Getty
Die aktuelle Hitze bringt Österreich ins Schwitzen. Die offiziellen Daten von Geosphere Austria zeigen jetzt, welche Orte am Freitag die absoluten Temperatur-Spitzenreiter waren.
OE24 auf Google bevorzugen

Der absolute Spitzenreiter auf der Hitliste liegt in Niederösterreich. In Bad Deutsch-Altenburg im Bezirk Bruck an der Leitha stiegen die Temperaturen am Freitag auf stolze 37,8 Grad Celsius. Damit hat die Gemeinde ihren bisherigen Extremwert von 37,7 Grad übertroffen. Knapp dahinter reihen sich Gänserndorf, Mistelbach, Laa an der Thaya und Wien Stammersdorf in das glühende Ranking ein.

Auch interessant

Diese Bauernregel entscheidet über das ganze Jahr

Bruder mit Pistole schlug auf Schwager ein

SOS-Kinderdorf ging Vorwürfen "nicht nach"

Wien bricht keine Rekorde

Im Hitzeranking der Landeshauptstädte liegt die Bundeshauptstadt wie erwartet ganz vorne. In der Wiener Innenstadt kletterte das Thermometer am Freitag auf 36,9 Grad Celsius. Trotz der extremen Hitze blieb dieser Wert jedoch unter dem historischen Höchstwert von 37,7 Grad, der dort ebenfalls gemessen wurde.

Daten von Geosphere Austria

Die erhobenen Daten von Geosphere Austria bieten einen tiefen Einblick in die aktuellen Temperaturwerte des Landes. Für die kommenden Stunden sind keine höheren Werte mehr zu erwarten, womit die aktuellen Spitzenreiter für diesen Freitag feststehen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nach Hitze-Blackout mit Auto in See gefahren

Mann in Tiroler Wohnung niedergestochen

SOS-Kinderdorf ging Vorwürfen "nicht nach"

Bub (3) im Kinderbecken wiederbelebt

Marchfeldkanal: So kam es zum Drama mit 3 Toten

Zigarettenasche Auslöser für Gasthaus-Brand

HIER war es heute am heißesten in Österreich

Mord-Alarm in Wien: 70-Jährige tot

Diese Bauernregel entscheidet über das ganze Jahr

Bruder mit Pistole schlug auf Schwager ein