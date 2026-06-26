HIER war es heute am heißesten in Österreich

Die aktuelle Hitze bringt Österreich ins Schwitzen. Die offiziellen Daten von Geosphere Austria zeigen jetzt, welche Orte am Freitag die absoluten Temperatur-Spitzenreiter waren.

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Der absolute Spitzenreiter auf der Hitliste liegt in Niederösterreich. In Bad Deutsch-Altenburg im Bezirk Bruck an der Leitha stiegen die Temperaturen am Freitag auf stolze 37,8 Grad Celsius. Damit hat die Gemeinde ihren bisherigen Extremwert von 37,7 Grad übertroffen. Knapp dahinter reihen sich Gänserndorf, Mistelbach, Laa an der Thaya und Wien Stammersdorf in das glühende Ranking ein.

Wien bricht keine Rekorde

Im Hitzeranking der Landeshauptstädte liegt die Bundeshauptstadt wie erwartet ganz vorne. In der Wiener Innenstadt kletterte das Thermometer am Freitag auf 36,9 Grad Celsius. Trotz der extremen Hitze blieb dieser Wert jedoch unter dem historischen Höchstwert von 37,7 Grad, der dort ebenfalls gemessen wurde.

Daten von Geosphere Austria

Die erhobenen Daten von Geosphere Austria bieten einen tiefen Einblick in die aktuellen Temperaturwerte des Landes. Für die kommenden Stunden sind keine höheren Werte mehr zu erwarten, womit die aktuellen Spitzenreiter für diesen Freitag feststehen.