Wiener angezeigt
Bruder mit Pistole schlug auf Schwager ein
Die Einsatzkräfte fuhren jedenfalls sofort zu der angegebenen Adresse im 13. Bezirk, wo ein 22-Jähriger mit einer täuschend echten Pistolenattrappe seine Schwester bedroht haben soll. Außerdem soll er dem Freund der Schwester, also quasi dem Schwager, mit der Faust ein Veilchen verpasst haben.
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Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete der Beschuldigte, konnte jedoch telefonisch erreicht werden, worauf er sich freiwillig in einer Polizeiinspektion stellte.
Nach Abschluss der Einvernahmen wurde gegen den 22-Jährigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Im Zuge einer Nachschau wurden in seiner Wohnung mehrere Waffen, Schusswaffen und Munition sichergestellt. Zudem wurden manipulierte pyrotechnische Gegenstände aufgefunden und nach Rücksprache mit sprengstoffkundigen Organen sichergestellt.
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