Nach Hitze-Blackout mit Auto in See gefahren

Ein 68-Jähriger hatte beim Autofahren gesundheitliche Probleme bekommen und landete mit dem Lieferwagen samt Anhänger im See. Badegäste retteten ihn.

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OÖ. Passiert ist Hitze-Aussetzer mit spektakulären Folgen am Ausee in Luftenberg im Mühlviertel: Dort war ein 68-Jähriger beim Lenken kollabiert und verlor dabei die Kontrolle über seinen. Der Pkw mit Anhänger fuhr daraufhin in den Badesee und ging unter. Zwei Badegäste schritten sofort ein und konnten den Mann unverletzt aus dem Fahrzeug retten.

Feuerwehrtaucher holten denn total versunkenen Lieferwagen aus dem Wasser. © FF Luftenberg

Der Anhänger war nicht ganz untergegangen. © FF Luftenberg

Lokalisiert wurde das versunkene Fahrzeug von der Wasserrettung rund 3 Meter vom Ufer entfernt - daraufhin bereiteten die Taucher der FF St. Georgen an der Gusen das Fahrzeug für die Bergung vor. Anschließend konnten sowohl der Anhänger als auch der Lieferwagen mithilfe der Seilwinde geborgen werden.

Während der Bergungsarbeiten wurde eine beschädigte Dieselleitung festgestellt, die provisorisch abgedichtet wurde. Zusätzlich errichteten die Florianis im Uferbereich Ölsperren, um austretenden Kraftstoff aufzufangen und eine Gewässerverunreinigung zu verhindern. Ein größerer Austritt von Betriebsmitteln konnte dadurch verhindert werden.