Mord beim Naschmarkt! 70-Jährige tot in Wohnung

In einer Wohnung im Wiener Bezirk Mariahilf ist eine 70-jährige Frau erstochen aufgefunden worden. Die Seniorin hatte einen jüngeren "Untermieter", der offenbar verschwunden ist.

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Wien. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts in einem der historischen Gründerzeithäuser an der Linken Wienzeile beim Naschmarkt.

Freunde der Seniorin entdeckten die 70-Jährige Mittwoch abend gegen 21.30 Uhr, in ihrer Wohnung - nachdem sie sie nicht mehr erreichen konnten - und alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Bewohnerin finden, es kam sogar zu einem Defi-Einsatz. Doch dann entdeckte man an der gebürtigen Deutschen offensichtliche Verletzungen durch mehrere Stiche.

Die Ermittlungen wurden vom Ermittlungsbereich Leib/Leben des Landeskriminalamts Wien übernommen. Die Kriminalisten gehen derzeit allen möglichen Spuren nach und führen umfangreiche Ermittlungen in alle Richtungen. oe24-Infos zufolge war in der Wohnung eine zweite, jüngere männliche Person gemeldet - ein "Untermieter", der zurzeit für die Fahnder nicht greifbar ist.