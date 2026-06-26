Erste heiße Spur?
Mord beim Naschmarkt! 70-Jährige tot in Wohnung
Wien. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts in einem der historischen Gründerzeithäuser an der Linken Wienzeile beim Naschmarkt.
Auch interessant
Freunde der Seniorin entdeckten die 70-Jährige Mittwoch abend gegen 21.30 Uhr, in ihrer Wohnung - nachdem sie sie nicht mehr erreichen konnten - und alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Bewohnerin finden, es kam sogar zu einem Defi-Einsatz. Doch dann entdeckte man an der gebürtigen Deutschen offensichtliche Verletzungen durch mehrere Stiche.
Die Ermittlungen wurden vom Ermittlungsbereich Leib/Leben des Landeskriminalamts Wien übernommen. Die Kriminalisten gehen derzeit allen möglichen Spuren nach und führen umfangreiche Ermittlungen in alle Richtungen. oe24-Infos zufolge war in der Wohnung eine zweite, jüngere männliche Person gemeldet - ein "Untermieter", der zurzeit für die Fahnder nicht greifbar ist.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden