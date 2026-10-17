DIESE Hollywood-Stars übernehmen "True Detective"

Zwei Hollywood-Stars verstärken die fünfte Staffel der Emmy-prämierten Krimiserie. Die Dreharbeiten sollen 2027 starten.

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Die Krimiserie "True Detective" bekommt prominente Verstärkung: Nicolas Cage (62) und Antonio Banderas (66) werden in der fünften Staffel die Hauptrollen übernehmen. Das gab der US-Sender HBO bekannt. Die Dreharbeiten sind für 2027 geplant.

Nicolas Cage (62) wird in der fünften Staffel eine der beiden Hauptrollen übernehmen. © IndieWire via Getty Images

Neuer Fall in New York

Die Handlung der neuen Staffel spielt in der Jamaica Bay im Südosten von New York. Auch Regisseurin Issa López ist wieder mit an Bord. Sie führte bereits bei der vierten Staffel "Night Country" aus dem Jahr 2024 Regie.

Antonio Banderas (66) wird ebenfalls in der nächsten Staffel von "True Detective" zu sehen sein. © Toronto Star via Getty Images

Damals ermittelte Jodie Foster gemeinsam mit Kali Reis zum mysteriösen Verschwinden von acht Forschern in Alaska.

Jede Staffel erzählt einen neuen Fall

"True Detective" startete 2014. In der ersten Staffel standen Matthew McConaughey und Woody Harrelson als Mordermittler in Louisiana im Mittelpunkt.

Seitdem setzt die Serie auf ein wechselndes Konzept: Jede Staffel erzählt einen neuen Kriminalfall mit anderen Ermittlern. In der zweiten Staffel waren Colin Farrell und Vince Vaughn zu sehen, 2019 folgten Mahershala Ali und Stephen Dorff.

Mit Nicolas Cage und Antonio Banderas setzt HBO nun erneut auf zwei bekannte Hollywood-Gesichter. Weitere Details zur fünften Staffel wurden zunächst nicht bekannt gegeben.