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Dachstein

Tourist (31) schlottert in Turnschuhen auf dem Gletscher

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Dachstein
© Getty Images (Symbolbild)
Für einen Südkoreaner endete die Tour in die Berge mit einem Rettungseinsatz.
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Leichtsinn pur in den Alpen! Ein 31-jähriger Tourist aus Südkorea hat am Freitagnachmittag (16. Oktober 2026) am eisigen Dachstein für Stress bei den Bergrettern gesorgt.

Bloß mit leichten Turnschuhen startete die Geltschertour in aller Naivität mit der Seilbahn auf den Krippenstein. Doch dann marschierte der Urlauber im Leichtsinn-Modus über den Trägerweg direkt Richtung Eissee los.

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Chaos beim Notruf

Dann brach das Unheil herein: Denn der Mann verletzte sich am Sprunggelenk und konnte selber nicht mehr weiter! Schließlich setzte er den Notruf ab, was dank Sprachbarrieren ein Weile dauerte.

Die Heli-Besatzung klinkte ihn ins kurze Tau ein und flog den Turnschuh-Urlauber im Sinkflug sicher ins Tal. Ins Krankenhaus ging es danach mit der Rettung.

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