Verletzt
E-Scooter schnitt 90-Jährigen am Gehsteig
Er kam aus dem Nichts, hatte kein Licht an und raste eiskalt an einem wehrlosen Rentner vorbei.
Er ließ den Rentner einfach liegen
Der schockierende Vorfall geschah am frühen Mittwochabend (14. Oktober 2026) gegen 18:15 Uhr auf dem Gehweg der Defreggerstraße. Ein 90-jähriger Tiroler war dort friedlich unterwegs, als ihm plötzlich der PS-Rambo entgegenschoss, unbeleuchtet.
Auch interessant
Der Mann stürzte vor Erschreckung, doch der E-Scooterfahrer brauste einfach weiter. Erst später fand ein junges Paar den alten Mann und half ihm auf. Der Österreicher erlitt außer der Verletzung am Bein auch mehrere Schürfwunden. Die Polizei Kufstein bat etwaige Zeugen sowie das Paar, sich zu melden.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden