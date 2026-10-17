E-Scooter schnitt 90-Jährigen am Gehsteig

Der E-Scooter-Lenker war dem Senior ohne Beleuchtung am Gehsteig entgegen gebraust.

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Er kam aus dem Nichts, hatte kein Licht an und raste eiskalt an einem wehrlosen Rentner vorbei.

Er ließ den Rentner einfach liegen

Der schockierende Vorfall geschah am frühen Mittwochabend (14. Oktober 2026) gegen 18:15 Uhr auf dem Gehweg der Defreggerstraße. Ein 90-jähriger Tiroler war dort friedlich unterwegs, als ihm plötzlich der PS-Rambo entgegenschoss, unbeleuchtet.

Der Mann stürzte vor Erschreckung, doch der E-Scooterfahrer brauste einfach weiter. Erst später fand ein junges Paar den alten Mann und half ihm auf. Der Österreicher erlitt außer der Verletzung am Bein auch mehrere Schürfwunden. Die Polizei Kufstein bat etwaige Zeugen sowie das Paar, sich zu melden.