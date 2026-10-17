Auszeichnung
"Wiener Wurstelpraterkultur" wird UNESCO-Kulturerbe
Details dazu wollen u.a. Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) und Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) in einer für Montagvormittag angekündigten Pressekonferenz verraten.
Auch interessant
Die Präsidentin des Wiener Praterverbands, Silvia Lang, zeigte sich im Zuge der PK-Ankündigung jedenfalls "unglaublich stolz". "Seit 260 Jahren erhalten die Familienbetriebe des Wiener Wurstelpraters die Tradition, die Kultur und die einzigartige Atmosphäre dieses besonderen Ortes am Leben. Sie geben ihre Erfahrungen von Generation zu Generation weiter. Der Wiener Praterverband hat sich mit dem Antrag bei der Österreichischen UNESCO-Kommission dafür eingesetzt, dass dieses wertvolle Wissen gewürdigt wird. Nun ist es soweit - die 'Wiener Wurstelpraterkultur' ist immaterielles Kulturerbe", wurde sie am Samstag zitiert. Derzeit umfasst die Liste des heimischen immateriellen Kulturerbes mehr als 180 Einträge.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden