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Diese "Oma" singt plötzlich ESC-Hit

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© johannesjjpietsch / Instagram
Verwirrte Blicke vor der Wiener Staatsoper: Eine vermeintliche Oma bittet einen Straßenpianisten, den ESC-Hit "Wasted Love" zu spielen. Dann beginnt sie selbst zu singen – und plötzlich ist klar, wer wirklich unter der grauen Perücke steckt.
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Mit grauer Perücke, Oma-Outfit und Gehstock sorgt die ältere Dame vor der Staatsoper für Aufsehen. Sie geht auf einen Pianisten zu, der Passanten mit seiner Musik unterhält, und bittet ihn um den ESC-Siegersong "Wasted Love".

Dann setzt sie selbst zum Gesang an. Spätestens bei den ersten Tönen dürfte bei den Anwesenden der Groschen gefallen sein: Hinter der vermeintlichen Oma steckt JJ, Österreichs ESC-Sieger.

Mitten auf der Straße zieht er das Kostüm aus

Für eine neue Magenta-Kampagne hat sich der Sänger in eine ältere Dame verwandelt. Während "Wasted Love" erklingt, legt JJ Schritt für Schritt sein Kostüm ab und gibt sich zu erkennen.

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Die ungewöhnliche Aktion hat für ihn auch einen persönlichen Hintergrund. JJ wurde früher immer wieder gesagt, er klinge wie eine "80-jährige Sopranistin, die schon längst in Pension gehen sollte".

Also machte er genau daraus eine Rolle. "Deswegen dachte ich mir, zieh ich mich genau so an, wie die Leute mich auch portrayed haben und werde sie dann pranken", erzählt der Sänger.

JJ setzt auf seine eigene Art

Die Oma-Verwandlung passt damit auch zur Botschaft der "Not a passenger"-Kampagne: Man soll sich nicht von den Vorstellungen anderer festlegen lassen.

Für die Menschen vor der Wiener Staatsoper wurde aus einem vermeintlich harmlosen Besuch schließlich eine Überraschung. Statt einer singenden Oma stand plötzlich ESC-Star JJ vor ihnen – und aus dem kurzen Auftritt wurde ein kleines Privatkonzert.

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