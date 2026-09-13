Nach Barschlägerei
Hayden Panettieres Ex erneut festgenommen
Wie das Promi-Portal TMZ berichtet, verbrachten Brian Hickerson und sein Bruder Zach am Samstagabend mehrere Stunden im "Wild Wing Cafe" in Greenville. Beide sollen dabei viel Alkohol getrunken haben.
Dann kippte die Stimmung. Laut Augenzeugen nahm Brian plötzlich einen Barhocker und schleuderte ihn hinter sich. Kurz darauf geriet er mit anderen Gästen aneinander.
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Videoaufnahmen, die TMZ vorliegen, zeigen, wie Hickerson während des Streits von einer Person hochgehoben wird. Anschließend wird er aus dem Lokal getragen. Ein Barkeeper ruft dabei laut: "Lasst ihn los!"
Polizei nimmt seinen Bruder fest
Wenig später traf die Polizei vor der Bar ein. Die Beamten waren wegen einer gemeldeten körperlichen Auseinandersetzung gerufen worden und trafen dort auf die beiden Brüder.
Brian Hickerson kam schließlich wieder auf freien Fuß. Sein Bruder Zach hatte weniger Glück: Laut Polizei war der 38-Jährige stark alkoholisiert, beschimpfte sein Umfeld und wurde wegen Ruhestörung festgenommen. Er musste die Nacht in Gewahrsam verbringen.
Rätselhafter Satz über Panettiere
Besonders auffällig ist eine Aussage, die Brian Hickerson laut TMZ während seiner Festnahme gemacht haben soll. Als ihm Handschellen angelegt wurden, soll er plötzlich gerufen haben: "Das GPD hat durchsickern lassen, als meine Freundin starb."
Was genau Hickerson damit meinte, ist bislang unklar. Auch zu den jüngsten Ereignissen äußerten sich weder die Brüder noch ihre Anwälte.
Panettiere starb in Greenville
Hayden Panettiere wurde im August im Alter von 36 Jahren tot in einer Wohnung in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina aufgefunden. Entdeckt wurde die Schauspielerin laut den vorliegenden Angaben von Zach Hickerson.
Die genaue Todesursache ist bislang nicht öffentlich bekannt. Laut TMZ laufen weiterhin Ermittlungen, an denen auch die US-Drogenfahndungsbehörde DEA beteiligt sein soll.
Nun sorgt ausgerechnet Brian Hickerson, der in der Vergangenheit mit Panettiere liiert war, erneut für Schlagzeilen – diesmal wegen eines Polizeieinsatzes in einer Bar.
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