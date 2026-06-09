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Gab es noch nie

Dieser ÖFB-Star schreibt schon jetzt WM-Geschichte

© GEPA pictures/ Armin Rauthner
Florian Wiegele bricht mit seinen 2,05 Metern alle Rekorde.
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In zwei Tagen ist es endlich so weit: Mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika startet die WM 2026. Für Österreich wird es dann erst nächste Woche ernst, wenn es in San Francisco gegen Jordanien geht.

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Bis dahin bereitet sich das Team in Santa Barbara auf die WM vor. Einer der 25 ÖFB-Stars bricht dabei jetzt schon einen Rekord: Florian Wiegele.

© APA/GEORG HOCHMUTH

2,05 Meter

Der Torhüter von Viktoria Pilsen misst 2,05 Meter und überragt damit selbst Stürmer Kalajdzic um fünf Zentimeter. Wiegele ist damit nicht nur der größte Österreicher, sondern der größte WM-Spieler aller Zeiten.

Den bisherigen Größen-Rekord hielt der Holländer Andries Noppert mit 2,03 Metern. Auch Englands Dan Burn und Kolumbiens Alvaro Montero messen über 2 Meter, sind aber kleiner als Wiegele.

Ob der Tormann bei der WM auch auf dem Platz sein Können zeigen darf, ist unwahrscheinlich. Alexander Schlager geht als klare Nummer 1 ins Turnier.

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