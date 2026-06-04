Dschungelkönig Gil Ofarim zahlt fast nichts für seine Kinder

Der Musiker Gil Ofarim feierte im Februar den Sieg im Dschungelcamp und gab sich als treusorgender Vater. Doch hinter den Kulissen gibt es jetzt heftigen Wirbel um die Unterhaltszahlungen für seine Kinder.

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Der Musiker stellte sich im Februar vor den RTL-Kameras im Dschungelcamp noch als absoluter Familienmensch dar und betonte, dass ihm seine Kids alles bedeuten. Was der Sohn der verstorbenen Pop-Legende Abi Ofarim damals aber verschwieg und sich auch vier Monate nach der Show nicht geändert haben soll: Mit den Zahlungen für den Unterhalt an seine Ex-Frau Verena nimmt er es offenbar laut BILD nicht ganz so genau.

Dabei soll der Sänger für seine Teilnahme an der Reality-Show inklusive der verdienten Siegprämie fast eine halbe Million Euro kassiert haben. Genug Kohle, um seinen Sohn Leonard und Tochter Anouk bestens zu versorgen. Doch aus Behördenkreisen sickerten nun exklusive Informationen durch, dass beim Thema Unterhalt weiterhin noch lange nicht alle Punkte geklärt sind.

Staat springt vorübergehend ein

Wegen der ausstehenden Zahlungen musste in der Vergangenheit sogar schon das Jugendamt einspringen. Die Ex-Frau des Sängers erhielt einen sogenannten Unterhaltsvorschuss. Diese staatliche Hilfe greift immer dann, wenn ein Elternteil nicht oder unregelmäßig für den Nachwuchs zahlt. Im Klartext bedeutet das, dass vorübergehend der Steuerzahler für den Dschungel-Gewinner einspringen musste. Zwar gab es laut den Infos aus Behördenkreisen inzwischen eine Einmalzahlung von dem früheren Teenie-Idol, allerdings deckt diese wohl nicht den kompletten, noch offenen Betrag der Forderungen ab. Obendrein soll sich Ofarim standhaft geweigert haben, seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse gegenüber dem Jugendamt offenzulegen, weshalb seine finanziellen Mittel vom Amt geschätzt werden mussten.

Flaute bei der Musikkarriere

Auch abseits der privaten Baustellen läuft es sportlich ausgedrückt eher schleppend für den Musiker. Seine Karriere kommt einfach nicht mehr in Schwung und musikalisch ist seit dem großen Triumph im Dschungel praktisch überhaupt nichts passiert. Während andere Promis den Push der TV-Show clever für sich nutzen konnten, verpuffte der Hype bei ihm komplett. Es gibt keinen neuen Hit von ihm. Seine letzte Single kam im vergangenen Jahr 2025 heraus, schaffte es aber nicht einmal in die Charts. Auf ein neues Album warten die Fans sogar schon seit dem Jahr 2020. Eine Ausrede für die stockenden Zahlungen für den Nachwuchs ist das angesichts der fetten Dschungel-Gage aber natürlich nicht. Ofarim selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen, und auch seine Ex-Frau Verena wollte sich auf Anfrage nicht zu der Sache äußern.