Duplantis gewinnt irre Flugshow und scheitert knapp am Rekord

Armand Duplantis gewinnt ein historisches Höhenduell in Lausanne. Der Schwede setzt sich mit 6,21 Metern durch und versucht sich danach am Weltrekord.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Beim Diamond-League-Event Athletissima in Lausanne haben sich die Stabhochsprung-Stars Armand Duplantis und Emmanouil Karalis einen Wettkampf der Extraklasse geliefert. Am Ufer des Genfer Sees überquerte der Schwede bärenstarke 6,21 Meter und sicherte sich damit den Sieg. Der Grieche Karalis musste sich trotz einer fantastischen Leistung von 6,16 Metern geschlagen geben. Noch nie zuvor hatten sich zwei Stabhochspringer auf einer Höhe von über 6,20 Metern ein derart packendes Duell geliefert.

Karalis setzt Duplantis in Lausanne unter Druck

Griechisches Pokerspiel zum Auftakt der Flugshow: Karalis verzichtete nach übersprungenen 6,01 Metern auf die Höhe von 6,11 Metern, weil er sich voll auf die 6,16 Meter konzentrieren wollte. "Mondo" Duplantis ließ sich von dieser Pokerei jedoch überhaupt nicht beeindrucken und stieg ebenfalls erst bei der Meeting-Rekordhöhe wieder ein. Karalis scheiterte im ersten Versuch über 6,16 Meter, während Duplantis die Latte im ersten Anlauf meisterte, obwohl er sie mit den Beinen leicht touchierte.

Duplantis verpasst Weltrekord über 6,32 Meter knapp

Nach ihrem historischen Höhenduell am Genfer See zeigen Armand Duplantis und Emmanouil Karalis am Rande des Athletissima-Meetings in Lausanne die große Sportlichkeit: Hier im heutigen Match herzliche Gratulation unter Ausnahme-Athleten. © EPA

Der Grieche zog im zweiten Versuch über 6,16 Meter nach und hielt den Wettkampf damit weiter offen. Bei 6,21 Metern scheiterte Karalis schließlich knapp, während Duplantis die Höhe mit einem perfekten Sprung ohne jegliche Berührung meisterte. Karalis versuchte sich vergeblich noch einmal an 6,21 Metern sowie an 6,26 Metern. Im Anschluss ließ Duplantis die Latte auf die Weltrekordhöhe von 6,32 Metern legen. Nach zwei knappen Fehlversuchen beendete der Ausnahmeatlet den Wettkampf unter großem Applaus.