E-Bike Lenkerin (60) rammte Pensionistin (71) frontal

Fußgängerin (71) schwebt nach E-Bike-Kollision sogar in Lebensgefahr.

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Schreckliche Szenen spielten sich am Donnerstagvormittag auf einem Geh- und Radweg in Bärnbach, in der der Weststeiermark ab.

Frontalcrash auf der Dorfstraße

Gegen 10:40 Uhr kam es auf der Dr.-Niederdorfer-Straße zu einem folgenschweren Unfall, der für eine Pensionistin im Krankenhaus endete.

Eine 60-jährige E-Bike-Lenkerin krachte aus bisher ungeklärten Gründen frontal in eine 71-jährige Fußgängerin ungebremst ineinander. Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass beide Frauen sofort zu Boden geschleudert wurden.

Die Fußgängerin wurde mit Verdacht auf ein schweres Schädel-Hirn-Trauma vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in die Universitätsklinik in Graz geflogen. Die Frau wird dort intensivmedizinisch betreut.

Die 60-jährige E-Bike-Lenkerin wurde vom Grünen Kreuz ins UKH Graz transportiert.