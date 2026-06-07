EA Sports: DIESES Land wird Weltmeister

Dieses Land wird laut Simulation Weltmeister.

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Wenn es um Vorhersagen für Fußball-Weltmeisterschaften geht, hören viele Fans mittlerweile auch auf die Prognosen von EA Sports. Der Videospielhersteller lag bei den vergangenen vier Weltmeisterschaften bemerkenswert oft richtig und sagte die Titelgewinne von Spanien (2010), Deutschland (2014), Frankreich (2018) und Argentinien (2022) korrekt voraus. Nun hat die Simulation für die WM 2026 erneut einen Favoriten ermittelt: Spanien soll sich den Titel holen.

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Auch das Analyseunternehmen Opta kommt nach 10.000 durchgerechneten Turniersimulationen zu einem ähnlichen Ergebnis und nennt Spanien als wahrscheinlichsten Weltmeister.

Die Spanier reisen mit viel Selbstvertrauen zur WM. Nach dem Triumph bei der Europameisterschaft 2024 gehört die Mannschaft von Teamchef Luis de la Fuente zu den meistgenannten Favoriten auf den Titel. Der Trainer nimmt diese Rolle durchaus an, warnt aber gleichzeitig vor überzogenen Erwartungen.

"Wir freuen uns darüber, dass wir als Favoriten gelten", sagte de la Fuente gegenüber Reuters. Die Einschätzung helfe seiner Mannschaft, mit großer Begeisterung und Ehrgeiz in das Turnier zu gehen. Gleichzeitig stellte der 64-Jährige klar, dass eine Favoritenrolle noch keine Garantie für den Titel sei. "Wenn wir glauben, dass uns die Rolle des Favoriten etwas garantiert, sind wir auf dem falschen Weg", betonte der spanische Nationaltrainer.