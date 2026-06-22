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Italien-Erlebnis

Ein Stück Turin in Wien: Lavazza eröffnet Pop-up-Café

Person gießt Kaffee aus einem kleinen Kännchen in ein Glas mit Eis an einer Bar ein.
© Luis Gangssloserr
Espresso, Gespräche und italienisches Lebensgefühl: Die "Casa di Luigi" verwandelt den Calienna Concept Store in der Neubaugasse für drei Tage in einen Treffpunkt für Kaffee-Liebhaber.
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Wer Ende Juni Lust auf einen Kurztrip nach Italien hat, braucht dafür kein Flugticket. Der italienische Kaffeeriese Lavazza bringt von 30. Juni bis 2. Juli 2026 mit der "Casa di Luigi" ein besonderes Pop-up-Erlebnis nach Wien.

Für drei Tage verwandelt sich der Calienna Concept Store in der Neubaugasse in ein Stück Norditalien. Im Mittelpunkt steht dabei "Luigi" – ein neugieriger Roboter, der der Frage nachgeht, warum Kaffee Menschen seit Generationen verbindet. Statt perfekter Barista-Kunst stehen dabei die kleinen Momente des Alltags im Fokus: der Espresso mit Freunden, die kurze Kaffeepause im Büro oder spontane Gespräche bei einer Tasse Caffè.

Mehrere Lavazza-Kaffeetassen stehen neben Grußkarten auf einem Tresen.
Lavazza Pop Up Store © Luis Gangssloserr

Besucher können vor Ort nicht nur italienische Kaffeekultur erleben, sondern auch zwei neue, Nespresso-kompatible Flavoured-Kapselsorten von Lavazza als eine der Ersten verkosten. Die neuen Kreationen kombinieren italienischen Kaffee mit besonderen Geschmacksnoten und sollen für ein neues Kaffeeerlebnis sorgen.

Wer tiefer in die Welt des Kaffees eintauchen möchte, kann außerdem an exklusiven Workshops rund um Kaffeezubereitung und italienische Kaffeekultur teilnehmen. Die Anmeldung erfolgt direkt vor Ort nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip.

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Barista steht hinter einem Tresen mit gestapelten blauen Lavazza-Pappbechern im Café.
Lavazza Pop Up Store © Luis Gangssloserr

Wann?
30. Juni bis 2. Juli 2026, täglich von 10.30 bis 19.00 Uhr

Wo?
Calienna Concept Store, Neubaugasse 68, 1070 Wien

Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung für den Besuch des Pop-ups ist nicht erforderlich.

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