Kunde bezahlt 16 Euro für Leberkässemmerl am Hauptbahnhof

Ein Reddit-Nutzer erlebte nach dem Kauf einer Jause am Wiener Hauptbahnhof eine böse Überraschung. Ein einfaches Leberkässemmerl kostete ihn fast 16 Euro.

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Der Kunde kaufte sich am Donnerstag ein Menü bestehend aus einer Bio-Semmel, Pikant-Leberkäse und eine Orangenlimo. Der Schock kam erst auf der Weiterreise im Zug: Insgesamt wurden ihm 19,11 Euro abgebucht. Auf der Plattform Reddit teilte er ein Bild des eher spärlich belegten Semmerls samt Bon und schrieb dazu: "Teuerster Leberkäse meines Lebens. Ich musste mich voll beeilen und habe es erst im Zug gecheckt, aber wow. Gab nicht mal Senf dazu."

Teure Leberkäse-Rechnung © Reddit

Leberkässemmerl © Reddit

So dürfte der hohe Preis entstanden sein

Ein Blick auf die Rechnungsdetails liefert die mögliche Erklärung für den teuren Snack. Die Limonade kostete 2,55 Euro plus 25 Cent Pfand, die Semmel schlug mit 50 Cent zu Buche. Für den Leberkäse verrechnete die Bäckerei-Filiale am Hauptbahnhof jedoch unglaubliche 15,81 Euro. Bei einem Kilopreis von 20,80 Euro wurde auf der Kassa womöglich der Faktor 0,76 eingetippt. Amit wären also stolze 760 Gramm statt der tatsächlichen 76 Gramm berechnet worden. Demnach hätte das komplette Semmerl nur rund zwei Euro kosten dürfen.

Ein anderer Nutzer, der selbst in einem anderen Geschäft Leberkäse verkauft, erklärte den wahrscheinlichen Fehler via Reddit: "Ich arbeite selbst an der Kasse und verkaufe Leberkäse, und ich glaube, die Person an der Kasse hat hier vergessen, eine Null einzutippen." Er erläuterte weiter, dass die Waage nicht direkt mit der Kasse verbunden sei und das Gewicht manuell eingetippt werden müsse. So wurden statt 0,076 Kilogramm fälschlicherweise 0,76 Kilogramm eingegeben. Er vermutet einen Fehler durch eine gestresste oder unerfahrene Person an der Kasse. Dass der Verkäufer nicht nach Senf fragte, deute ebenfalls darauf hin.

Diskussionen in der Reddit-Community

Unter dem Beitrag sammelten sich rasch unterschiedliche Theorien. Einige User kritisierten den Vorfall scharf: "Die Rechnung gehört dem Marktamt geschickt, dass sind nie 700g Leberkäse." Ein anderer schreibt: "Da stand wohl die Getränkeflasche auf der Waage dabei und nach der Semmel wurde auch nicht tariert." Manche verteidigten das Personal, da Fehler passieren könnten, und gaben dem Kunden den Rat: "A bissl kritisch nachrechnen sollte man als Konsument immer und nicht bedenkenlos eine Rechnung zahlen, wurscht in welcher Höhe die Rechnung ist, ned wahr?" Ein User empfahl schließlich, den Kundenservice zu kontaktieren, da dieser laut seinen Erfahrungen oft "unglaublich nett und hilfsbereit" reagiere und in der Vergangenheit Gutscheine verschickt habe. In diesem Fall sollte der Betrag erstattet werden.