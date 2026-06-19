Säugling verschwunden - Babyleiche gefunden

Laut Polizeiangaben könnte es sich um den vermissten Buben handeln.

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Auf der Suche nach einem vermissten Säugling in Renningen bei Stuttgart im deutschen Bundesland Baden-Württemberg haben die Ermittler die Leiche eines Babys gefunden. "Dabei könnte es sich um den vermissten Buben handeln", teilte die Polizei am Freitag mit. Die Leiche werde nun identifiziert. Die Umstände des Todes seien Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der drei Monate alte Bub war laut Polizei seit Donnerstag kurz vor Mitternacht vermisst worden.

Konkrete Hinweise zum Verbleib des Kindes oder einen Verdacht hatte es demnach zunächst nicht gegeben. Nach Angaben der Polizei lag das Kind zuletzt in einem Kinderwagen und war unbeaufsichtigt. Sie machte keine Angaben dazu, wo der Wagen gestanden haben soll, dieser fehle aber nicht. Die Vermisstenanzeige hätten die Eltern gestellt. Bei der Suche nach dem Säugling setzte die Polizei neben 50 Beamten, 40 Suchhunden des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Hubschraubern und Drohnen mit Wärmebildkameras auch Leichenspürhunde ein.