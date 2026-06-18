Nach Timmys Tod: Jetzt steigt die Retter-Party

Der Buckelwal Timmy hat den Kampf ums Überleben verloren. Nun bedankt sich Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus bei den Helfern mit einer besonderen Geste.

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Am kommenden Samstag lädt der Minister rund 50 Helfer auf die Ostsee-Insel Poel ein. Mit dabei sind unter anderem Einsatzkräfte von Feuerwehr, DLRG, Polizei und Gemeindevertreter. Geplant sind Ehrenurkunden und anschließend ein gemeinsames Essen.

Laut Ministerium handelt es sich um eine reine Dankesveranstaltung für die zahlreichen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helfer, die über Wochen im Einsatz waren. Die Feier ist nicht öffentlich.

Backhaus zahlt Essen privat

Besonders bemerkenswert: Die Kosten für das Essen übernimmt Minister Backhaus nach Angaben seines Ministeriums aus eigener Tasche. Weitere organisatorische Details werden derzeit noch mit der Gemeinde abgestimmt.

Wochenlang kämpften alle um Timmy

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus © Getty Images

Der Buckelwal hatte im Frühjahr wochenlang in flachen Gewässern vor der Insel Poel festgesessen. Zahlreiche Helfer versuchten, das geschwächte Tier zu retten und zurück ins offene Meer zu bringen. Ende April wurde Timmy schließlich in einer spektakulären Aktion mit einem gefluteten Lastkahn Richtung Nordsee transportiert.

Die Hoffnung war groß – doch Mitte Mai starb der Wal. Sein Schicksal bewegte Menschen weit über Deutschland hinaus und sorgte wochenlang für Schlagzeilen.

Auch wenn Timmy nicht gerettet werden konnte, soll der Einsatz seiner Helfer nicht vergessen werden. Mit der besonderen Einladung setzt der Minister nun ein Zeichen der Anerkennung für all jene, die bis zuletzt an das Überleben des Wals geglaubt haben.