Frenkie Schinkels
Mach's nochmal, Gregerl!
Wenn wir, wie es so schön heißt, acht Millionen Teamchefs haben, dann geb auch ich meinen Senf dazu.
Müssen lästig wie die Gelsen sein
Also: Wie können wir den Weltmeister knacken? Mit Spielern, die bereit sind, die Argentinier bis aufs Blut zu quälen. Wir müssen lästig sein wie ein Gelsenschwarm beim Grillen. Mit 11 Gladiatoren, die bereit sind, defensiv alles zu geben.
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Gregerl ist fit und kann auch Tor
Mit einer Defensive, die vorn beginnt. Und dafür haben wir mit Gregorisch den perfekten Mann. Gregerl ist topfit, er kann auch Tor.
Das hat er gerade unter Rangnick bei wichtigen Spielen immer wieder unter Beweis gestellt. Er soll die Abwehr der Argentinier so zermürben, dass Arnautovic bei einer Einwechslung leichter zuschlagen kann.
Nur die Fittesten sollten am Montag ein Leiberl haben. Deswegen würde ich statt dem angeschlagenen Posch rechts hinten Laimer bringen.
Und David Alaba? Er ist seit der EM mit der Rolle als Nonplaying-Captain vertraut, mit der könnte er uns jetzt am meisten helfen. Als Abwehrchef ist Danso, derzeit Österreichs bester Verteidiger, bei mir gesetzt.
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