Mach's nochmal, Gregerl!

Lesen Sie, wie oe24-Experte Frenkie Schinkels die Messi-Elf knacken will.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wenn wir, wie es so schön heißt, acht Millionen Teamchefs haben, dann geb auch ich meinen Senf dazu.

Müssen lästig wie die Gelsen sein

Also: Wie können wir den Weltmeister knacken? Mit Spielern, die bereit sind, die Argentinier bis aufs Blut zu quälen. Wir müssen lästig sein wie ein Gelsenschwarm beim Grillen. Mit 11 Gladiatoren, die bereit sind, defensiv alles zu geben.

Gregerl ist fit und kann auch Tor

Mit einer Defensive, die vorn beginnt. Und dafür haben wir mit Gregorisch den perfekten Mann. Gregerl ist topfit, er kann auch Tor.

Das hat er gerade unter Rangnick bei wichtigen Spielen immer wieder unter Beweis gestellt. Er soll die Abwehr der Argentinier so zermürben, dass Arnautovic bei einer Einwechslung leichter zuschlagen kann.

Nur die Fittesten sollten am Montag ein Leiberl haben. Deswegen würde ich statt dem angeschlagenen Posch rechts hinten Laimer bringen.

Und David Alaba? Er ist seit der EM mit der Rolle als Nonplaying-Captain vertraut, mit der könnte er uns jetzt am meisten helfen. Als Abwehrchef ist Danso, derzeit Österreichs bester Verteidiger, bei mir gesetzt.