Lucas Herrington, ein 18-jähriger australischer Innenverteidiger bei den Colorado Rapids (MLS), soll als eines der weltweit größten Talente auf seiner Position gelten. Aktuell steht er im WM-Kader der australischen Nationalmannschaft und hofft auf sein baldiges Turnierdebüt gegen die USA.

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Seine starken Leistungen hätten bereits europäische Topklubs auf den Plan gerufen: Ein erstes Angebot des FC Barcelona wurde von Colorado abgelehnt, da es die finanziellen Vorstellungen des Vereins nicht erfüllt haben soll, und auch der FC Liverpool schickte bereits Scouts, um ihn zu beobachten.

Colorado bekannt für Spielerentwicklungen

Colorado hatte sich Herrington frühzeitig von seinem Jugendklub Brisbane Roar gesichert. Der US-Verein ist in der MLS ohnehin dafür bekannt, junge Spieler erfolgreich zu entwickeln. Nach dem jüngsten Rekordtransfer des Verteidigers Moise Bombito nach Frankreich wird erwartet, dass der noch jüngere Herrington künftig eine neue MLS-Rekordablöse für einen Innenverteidiger erzielen wird.

Auf dem Platz überzeugt der Australier durch starke physische Voraussetzungen sowie durch enorme Ruhe und Abgeklärtheit unter Druck. Er gehört in der MLS zu den statistisch stärksten Verteidigern bei Befreiungsschlägen sowie geblockten Schüssen. Herrington bringt alle Qualitäten für eine große Karriere in Europa mit – ein Schritt, der durch gute Auftritte auf der großen WM-Bühne schon sehr bald Realität werden könnte.