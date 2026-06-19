Nußdorfer Markt bekommt eine neue Chance

Nach einstimmigem Beschluss hofft man in Döbling auf einen Probebetrieb für den Nußdorfer Markt.

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Ein lang gehegter Wunsch der Neos könnte schon bald Wirklichkeit werden. Die Döblinger Bezirksvertretung hat in ihrer jüngsten Sitzung einen Antrag für einen zeitweisen Testbetrieb des Nußdorfer Marktes einstimmig angenommen. Der traditionsreiche Standort hat viel Potenzial, das zuletzt aber kaum ausgenützt wurde. Wegen der guten Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bringt der Platz beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Wochenmarkt mit.

Bezirk zieht an einem Strang

Neos-Klubobmann Werner Albeseder setzt nun auf die Stadt Wien, damit die nächsten Schritte für das Projekt auch Realität werden. Die Einstimmigkeit im Bezirk gilt jedenfalls als starkes Zeichen für das Projekt. "Der Nußdorfer Markt hat Tradition, braucht aber dringend frischen Wind und ein vielfältigeres Angebot“, erklärt Bettina Emmerling, die zuständige Stadträtin für Märkte.

Wenn der neue Wochenmarkt bei den Anrainerinnen und Anrainern gut ankommt, soll das Areal später dauerhaft in das Marktgebiet integriert werden. "Die nächsten Schritte sind eine zügige Prüfung und Umsetzung, damit die Döblingerinnen und Döblinger möglichst bald diese Aufwertung ihres Grätzls genießen können", betont Emmerling.

Bereits fünfter "Markt auf Probe"

Solche Testbetriebe sind in der Wiener Marktpolitik längst ein bewährtes Erfolgsmodell. Vier andere Standorte haben genauso begonnen und gehören mittlerweile zum fixen Bestandteil des Wiener Alltags.Dazu zählen der Neubaumarkt im siebten Bezirk und der Matznermarkt in Penzing. Auch der Alszeilenmarkt in Hernals sowie der Servitenmarkt am Alsergrund haben sich auf diese Weise erfolgreich etabliert.