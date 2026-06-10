Elefanten sagen WM-Spiele voraus

Im Co-Gastgeberland Mexiko setzt man auf Elefanten, Gorillas und Pumas als ein Orakel. Sie stammen aus einem Zoo in Guadalajara.

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"Die Idee ist, dass die Tiere Vorhersagen zu verschiedenen Spielen treffen", sagte Ivan Reynoso, Tierpfleger im Zoo der Stadt Guadalajara. Zwei der Tiere, Elefanten um genau zu sein, prophezeiten demnach einen Sieg Mexikos zum Eröffnungsspiel gegen die Südafrikaner am 11. Juni.

Das System des Orakels

Auf einem errichteten Fußballplatz im Gehege mussten sich die Elefanten entweder für die mit der mexikanischen Flagge markierte Seite oder für die gegnerische südafrikanische Seite entscheiden. Schnell begaben sie sich auf die mexikanische Seite. Für das Spiel zwischen Spanien und Uruguay am 27. Juni europäischer Zeit wurden zwei Gorillas zwei bunte Figuren in Form der Spielertrikots der beiden Länder gezeigt. Einer der Gorillas griff nach dem Trikot Uruguays. "Es ist klar, wer gewonnen hat!", rief ein Tierpfleger. Auch ein Puma namens Mulukkam zum Einsatz und sagte den Sieg des südkoreanischen Teams gegen Tschechien voraus, während sechs Giraffen prophezeiten, dass die Demokratische Republik Kongo gegen Kolumbien gewinnen werde.