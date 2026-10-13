England-Knall um Julian Nagelsmann (39)

Julian Nagelsmann könnte nach seinem Aus als deutscher Bundestrainer vor einer Rückkehr in den Vereinsfußball stehen.

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Neben Spekulationen über eine Rückkehr zu RB Leipzig wird nun auch Manchester United als möglicher Arbeitgeber des 39-Jährigen gehandelt.

Beim englischen Rekordmeister soll die Zukunft von Michael Carrick zunehmend infrage stehen. Nach Informationen des X-Accounts "Indykaila News", bei dem es sich um einen Zusammenschluss von fünf renommierten Reportern handeln soll, beschäftigen sich Verantwortliche des Klubs bereits mit möglichen Alternativen.

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Demnach gibt es Zweifel, ob Carrick Manchester United dauerhaft zurück in die Spitzengruppe der Premier League führen kann. Auch das jüngste 1:1 gegen Tottenham, bei dem United trotz Überzahl nicht über ein Remis hinauskam, dürfte die Diskussionen nicht beruhigt haben. In der Tabelle liegt United nur auf Platz 13.

Michael Carrick soll vor dem Aus stehen © Getty Images

Wechsel auf die Insel?

Nagelsmanns Umfeld soll Interesse signalisiert haben. Laut dem Bericht seien seine Vertreter grundsätzlich bereit, sich die Pläne des Klubs anzuhören und zu prüfen, ob das sportliche Konzept zur Philosophie des Trainers passt. Konkrete Gespräche oder eine Einigung sind bisher allerdings nicht bekannt. Die Meldung beruht auf Informationen des X-Accounts und ist daher mit Vorsicht zu betrachten.

Auch eine Rückkehr in die Bundesliga war zuletzt Thema. Dabei wurde Nagelsmann mit RB Leipzig in Verbindung gebracht. Red-Bull-Fußballchef Roger Schmidt wies die Spekulationen jedoch deutlich zurück. "Wir sind da ganz weit von entfernt. Wir wollen an allen unseren Standorten eine gewisse Kontinuität auf der Trainerposition", erklärte er im "ZDF-Sportstudio".

© Getty Images

Ob Nagelsmann tatsächlich in England eine neue Aufgabe übernimmt, bleibt damit offen. Manchester United gilt vorerst als ein weiterer Name in der Gerüchteküche.