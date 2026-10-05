745 Gigawattstunden
Erdgasspeicher der Linz AG vollständig gefüllt
Die Erdgasspeicher der Linz AG sind nach Unternehmensangaben vollständig gefüllt. Die Gesamtkapazität beträgt 745 Gigawattstunden (GWh), teilte der Versorger mit. Die Linz AG ist am Speicherverbund 7Fields beteiligt und bezieht Speicherdienstleistungen aus dem österreichweiten Speicherportfolio der RAG.
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Holzeinlagerung über Plan
Zu den Vorkehrungen der LINZ AG für die jeweils nächste Heizsaison zählt auch das Befüllen des Holzlagers für das eigene Biomasseheizkraftwerk. Die Holzeinlagerung für die Heizsaison 26/27 liegt sogar über Plan.
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