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745 Gigawattstunden

Erdgasspeicher der Linz AG vollständig gefüllt

Linz AG
© Linz AG/KK
Die deutschen Gasspeicher sind derzeit zu rund 59 Prozent gefüllt. In Linz hat man 100 % erreicht. "Das erfreuliche Speicher-Ergebnis liegt über dem Österreich-Schnitt: Die eigenen Erdgasspeicher sind bereits vollständig gefüllt", heißt es seitens des Unternehmens.
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Die Erdgasspeicher der Linz AG sind nach Unternehmensangaben vollständig gefüllt. Die Gesamtkapazität beträgt 745 Gigawattstunden (GWh), teilte der Versorger mit. Die Linz AG ist am Speicherverbund 7Fields beteiligt und bezieht Speicherdienstleistungen aus dem österreichweiten Speicherportfolio der RAG.

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Holzeinlagerung über Plan

Zu den Vorkehrungen der LINZ AG für die jeweils nächste Heizsaison zählt auch das Befüllen des Holzlagers für das eigene Biomasseheizkraftwerk. Die Holzeinlagerung für die Heizsaison 26/27 liegt sogar über Plan.

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