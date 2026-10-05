Umfrage-Beben in Großbritannien

Vor wenigen Wochen lag die Farage-Partei Reform UK noch klar vorne, mit Neo-Premier Burnham gelang Labour nun aber die Wende.

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Die britische Labour-Partei liegt in einer neuen Umfrage wieder an der Spitze. Nach den Ankündigungen von Premierminister Andy Burnham zu einem möglichen Kurswechsel beim Brexit, einer staatlichen Pflegeversorgung und Änderungen bei der Rentenregelung kommt Labour im Opinium-Poll auf 30 Prozent. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche und der beste Wert der Partei seit 2024.

Nigel Farage liegt mit Reform UK nur noch auf Platz 2. © APA/AFP/OLI SCARFF

Besonders aufmerksam verfolgen die Wähler Burnhams neue Linie gegenüber der Europäischen Union. Der Premierminister hatte auf dem Labour-Parteitag angekündigt, rund um einen geplanten EU-Gipfel noch in diesem Jahr verschiedene Optionen für die künftigen Beziehungen zu Brüssel vorlegen zu wollen. Dabei schloss er auch einen möglichen Wiedereintritt Großbritanniens in die EU nicht aus, sollte dies dem Willen der Bevölkerung entsprechen.

Brexit-Wende

Laut der aktuellen Umfrage halten 54 Prozent der Befragten Burnhams Ansatz, sämtliche Optionen zu prüfen, für richtig. Nur 25 Prozent sehen ihn als falschen Weg. Gleichzeitig sagen 46 Prozent, der Brexit habe Großbritannien mehr geschadet als genutzt. Lediglich 13 Prozent kommen zum gegenteiligen Schluss.

Hinter Labour folgt die rechtspopulistische Reform UK mit 25 Prozent, die Konservativen liegen bei 17 Prozent. Die Grünen kommen auf elf, die Liberaldemokraten auf neun Prozent.