Urfix-Bilanz mit Traktordiebstahl

Der Traktordieb könnte bei seiner Nachtaktion das urige "Resi, ich hol di mit mei'm Traktor ab" im Ohr gehabt haben.

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Der Urfahraner Herbstmarkt lockte von 25. September, bis Sonntag, 4. Oktober 2026, insgesamt 465.000 Besucher auf das Marktgelände. Zehn Tage lang verband der traditionelle Jahrmarkt Vergnügungspark, Kulinarik, Verkaufsausstellungen und ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm. Erneut setzte die Stadt Linz den beim Früh- jahrsmarkt erfolgreich erprobten früheren Start fort, mit Erfolg.

"Der zusätzliche Freitagabend hat den Gästen mehr Zeit für einen Marktbesuch gegeben und zu gleich das erste Wochenende bei Sonnenschein gestärkt", sagt Martreferent Vzbg. Martin Hajart (ÖVP), der am Donnnerstag zur Weißwurstparty geladen hat.

Am Freitag, den 2. Oktober, rund um Mitternacht wurde ein Traktor, Marke Kubota, Kennzeichen 1245 A, vom Urfix-Areal gestohlen.

Statt kostenlose Traktorfahrten werden immer wieder kostenfreie Öffis an den Jahrmarkt-Wochenenden gefordert.