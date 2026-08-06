Theaterfest NÖ
Erfolgsbilanz zur Halbzeit: Bühnenzauber begeistert
Rund 182.000 verkaufte Tickets an den 19 Festspielorten sprechen eine deutliche Sprache, auch wenn das Vorjahr mit rund 191.000 Karten noch die Nase leicht vorne hatte. Bemerkenswert: Mit 22 Erwachsenenproduktionen steht heuer eine Inszenierung weniger auf dem Spielplan – und dennoch begeistert das Publikum in schier ungebrochener Zahl.
Ein Sommer, der keine Wünsche offenlässt
Bis zum Stichtag 26. Juli musste nur eine einzige Vorstellung dem Schicksal weichen – ein geradezu triumphaler Wert. Die Nachfrage indes kennt kein Halten: Ganze 16 Zusatzvorstellungen wurden bereits ins Programm genommen, ein klares Zeichen dafür, dass die niederösterreichischen Bühnen das Publikum im Sturm erobert haben. Oper, Operette, Musical und Schauspiel verwandeln bis 30. August das ganze Land in eine einzige große Kulturbühne, ergänzt durch sechs Kinderproduktionen für die jüngsten Theaterfreunde.
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Große Worte für große Kunst
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) findet emphatische Worte: Das Theaterfest bringe "Kultur auf höchstem Niveau in alle Regionen unseres Landes" und sei ein "starkes Zeichen" für Qualität und Publikumsbegeisterung. Auch Theaterfest-Obfrau Kristina Sprenger zeigt sich überwältigt von der Resonanz und verweist auf die engagierten Teams, die hinter jeder einzelnen Produktion stehen. Bis Ende August warten, so verspricht sie, noch zahlreiche "besondere Theaterabende" auf das Publikum.
Fazit: Das Theaterfest Niederösterreich beweist zur Halbzeit eindrucksvoll: Die Bühnen des Landes sind auch 2026 ein unwiderstehlicher Publikumsmagnet – der letzte Akt verspricht noch mehr. Infos und Tickets unter www.theaterfest-noe.at.
Noch zu sehen
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Bis 8. August 2026 | Operette & Musical Langenlois: Hello, Dolly!
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Bis 29. August 2026 | Bühne Baden – Stadttheater: Tootsie
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Theaterfest for Kids
Bis 8. August 2026 | Sommerspiele Melk: Emma Ehrlich
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