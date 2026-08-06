Erfolgsbilanz zur Halbzeit: Bühnenzauber begeistert

Der Vorhang ist noch lange nicht gefallen, doch bereits jetzt zeigt sich: Das Theaterfest Niederösterreich spielt sich 2026 mitten ins Herz des Publikums. Zur Halbzeit der Saison steht die Bühne im Zeichen des Erfolgs.

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Rund 182.000 verkaufte Tickets an den 19 Festspielorten sprechen eine deutliche Sprache, auch wenn das Vorjahr mit rund 191.000 Karten noch die Nase leicht vorne hatte. Bemerkenswert: Mit 22 Erwachsenenproduktionen steht heuer eine Inszenierung weniger auf dem Spielplan – und dennoch begeistert das Publikum in schier ungebrochener Zahl.

Ein Sommer, der keine Wünsche offenlässt

Bis zum Stichtag 26. Juli musste nur eine einzige Vorstellung dem Schicksal weichen – ein geradezu triumphaler Wert. Die Nachfrage indes kennt kein Halten: Ganze 16 Zusatzvorstellungen wurden bereits ins Programm genommen, ein klares Zeichen dafür, dass die niederösterreichischen Bühnen das Publikum im Sturm erobert haben. Oper, Operette, Musical und Schauspiel verwandeln bis 30. August das ganze Land in eine einzige große Kulturbühne, ergänzt durch sechs Kinderproduktionen für die jüngsten Theaterfreunde.

Große Worte für große Kunst

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) findet emphatische Worte: Das Theaterfest bringe "Kultur auf höchstem Niveau in alle Regionen unseres Landes" und sei ein "starkes Zeichen" für Qualität und Publikumsbegeisterung. Auch Theaterfest-Obfrau Kristina Sprenger zeigt sich überwältigt von der Resonanz und verweist auf die engagierten Teams, die hinter jeder einzelnen Produktion stehen. Bis Ende August warten, so verspricht sie, noch zahlreiche "besondere Theaterabende" auf das Publikum.

Fazit: Das Theaterfest Niederösterreich beweist zur Halbzeit eindrucksvoll: Die Bühnen des Landes sind auch 2026 ein unwiderstehlicher Publikumsmagnet – der letzte Akt verspricht noch mehr. Infos und Tickets unter www.theaterfest-noe.at.

Noch zu sehen

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Bis 8. August 2026 | Operette & Musical Langenlois: Hello, Dolly!

Bis 9. August 2026 | Sommernachtskomödie Rosenburg: Sugar – Manche mögen's heiß

Bis 9. August 2026 | Raimundspiele Gutenstein: Der Alpenkönig und der Menschenfeind

Bis 9. August 2026 | Wachaufestspiele Weißenkirchen: Carmen darf nicht platzen

Bis 14. August 2026 | Felsenbühne Staatz: Ghost – Nachricht von Sam

Bis 15. August 2026 | Sommerspiele Melk: Beat it – Da Da Da

Bis 16. August 2026 | AVB | Musical Sommer Amstetten: The Band

Bis 16. August 2026 | Festspiele Berndorf: Gerüchte … Gerüchte

Bis 23. August 2026 | Festspiele Stockerau: Ein Sommernachtstraum

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Bis 29. August 2026 | Bühne Baden – Stadttheater: Tootsie

Bis 29. August 2026 | Theater im Bunker Mödling: Horrible Habsburger!

Bis 30. August 2026 | Wachaufestspiele Weißenkirchen: Der Wachauer Jedermann



Theaterfest for Kids

Bis 8. August 2026 | Sommerspiele Melk: Emma Ehrlich

Bis 9. August 2026 | Kindermusical-Sommer Niederösterreich: Ritter Rost und der Schrottkönig

Bis 30. August 2026 | Märchensommer Niederösterreich: Aschenputtel – neu getanzt