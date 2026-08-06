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Wirtschaftsinfos jetzt per WKNÖ-WhatsApp

Werbung für die WhatsApp-News der WKNÖ mit Handyillustration und Papierflieger.
© WKNÖ
Die Wirtschaftskammer Niederösterreich bringt wichtige Wirtschaftsinformationen künftig direkt aufs Handy. Mit dem neuen Service „WKNÖ direkt" erhalten Unternehmen aktuelle Neuigkeiten per WhatsApp-Nachricht – schnell, kompakt und ohne Umwege.
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Der neue Kanal informiert unter anderem über neue Förderungen und Programme, wichtige Fristen und Termine, tagesaktuelle wirtschaftspolitische Entwicklungen, Warnmeldungen, praktische WKNÖ-Service-Tipps sowie Veranstaltungen. Damit sollen niederösterreichische Betriebe künftig keine relevanten Informationen mehr verpassen.

So funktioniert die Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt unkompliziert über einen Abo-Link oder per QR-Code-Scan. Weitere Details zum Service finden Interessierte unter wko.at/noe/whatsapp.

Fazit: Mit „WKNÖ direkt" setzt die Wirtschaftskammer Niederösterreich auf einen modernen, direkten Kommunikationsweg zu den Unternehmen des Landes.

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