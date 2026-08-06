Niederösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Früher Almabtrieb

Hitze-Notstand auf der Alm

Fünf braun-weiße Kühe stehen auf einer grünen Wiese am Waldrand bei Sonnenschein.
© ORF/Birgit Brunner
Die Dürre zwingt Niederösterreichs Bauern zur Notmaßnahme: So früh wie noch nie treiben sie ihre Rinder von den Almen.
OE24 auf Google bevorzugen

Statt der üblichen 150 Tiere stehen auf der Kleinzeller Hinteralm nur noch 90 – das Gras verdorrt, Gewitter bleiben komplett aus. "Selbst kleine Gewitter bleiben heuer aus", warnt Josef Mayerhofer, Obmann der NÖ Alm- und Weidewirtschaft.

Alle Almen betroffen

Erstmals trifft die Trockenheit ausnahmslos jede Alm im Land. Feuerwehren rücken bereits aus, um Tiere mit Wasser zu versorgen. Von 5.000 Rindern auf 280 Almen kehren immer mehr Wochen zu früh zurück in die Ställe – dort droht nun der Wintervorrat vorzeitig aufgebraucht zu werden.

Schlachtung als letzter Ausweg

Die Lage spitzt sich dramatisch zu: Manche Bauern erwägen bereits, wertvolle Zuchtrinder zur Schlachtung zu bringen. Mayerhofer schlägt Alarm: "Diese Tiere fehlen uns dann aber wieder in den nächsten Jahren."

Fazit: Die Hitze treibt die Almwirtschaft an den Rand des Kollaps – mit Folgen für Jahre.

Auch interessant

50 Jahre Roncalli: Bernhard Paul lässt den Zug rollen

Hier herrscht orange Unwetter-Warnung

Die Copenhagen Fashion Week liefert schon jetzt die Trendformel für 2027

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Die ganze Feuerwehr kämpft für Kameraden Roman K.

Erfolgsbilanz zur Halbzeit: Bühnenzauber begeistert

Feuerwehr kämpft weiter gegen den Föhrenwald-Brand

Hitze-Notstand auf der Alm

Wirtschaftsinfos jetzt per WKNÖ-WhatsApp

Blaualgen-Warnung für den Herrenteich

Mopedbande hat Negers geklaut

PENNY eröffnet zwei modernisierte Filialen

Nach Autodiebstahl: Flüchtige Lenkerin in Wien geschnappt

Dürre zwingt Bauern zu Preiserhöhungen