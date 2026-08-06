Hier herrscht orange Unwetter-Warnung

Die Geosphere Austria hat eine sogenannte "orange Unwetterwarnung" für das Tiroler Unterland bzw. Gebiete östlich von Innsbruck ab Donnerstagmittag bis in die Abendstunden ausgegeben.

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Es wurde eine erhöhte Unwettergefahr prognostiziert, teilte das Land mit. Lokal seien 50 bis 90 Liter Regen pro Quadratmeter und Sturmböen bis zu 80 km/h möglich. Grund für die möglichen Unwetter sei eine Kaltfront, die Tirol aus Nordwesten erreiche und am Nachmittag zunehmend aktiv werde.

Die Kaltfront treffe auf sehr schwüle, feuchte und instabil geschichtete Luftmassen. Unter anderem seien kleinräumige Überflutungen, Vermurungen, Unterspülungen und Wassereintritte in Gebäude möglich.

Unwetter-Warnung für Österreich © GeoSphere Austria

"Die aktuellen Prognosen zeigen das Potenzial für lokal sehr intensive Gewitter. Gleichzeitig sind Gewitterlagen immer mit Unsicherheiten verbunden: Innerhalb kurzer Distanzen können die Auswirkungen sehr unterschiedlich ausfallen", erklärte Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement. Die Bevölkerung sei aufgerufen, die Wetterentwicklung aufmerksam zu verfolgen und Verhaltensempfehlungen zu beachten. So sollte etwa Abstand zu Gewässern gehalten und Bergtouren im Falle des Falles rechtzeitig abgebrochen werden.