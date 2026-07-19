Politik
TV
E-Paper
Politik

Überraschung

Erster SPÖ-Politiker spricht von Neuwahl im Herbst

Drei Männer im Anzug bei einer Parlamentssitzung in Wien, einer steht, zwei sitzen.
© APA/HELMUT FOHRINGER
Jetzt wird es eng für die Regierung. In Bablers SPÖ regt sich lauter Widerstand. Der erste SPÖ-Politiker spricht jetzt schon von bundesweiten Neuwahlen im Herbst.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS ist unbeliebt wie nie, in Umfragen hat sie die Mehrheit längst verloren. Die NEOS gelten seit dem Veit-Dengler-Ausschuss als Wackelkandidat, aber gerade aus der SPÖ kommt jetzt Zündstoff für sehr schnelle Neuwahlen.

Ein wichtiger Vertreter im Präsidium der SPÖ-Bundespartei hat Neuwahlen im Herbst als erster in der roten Partei öffentlich angekündigt.

So sagt Präsidiumsmitglied Roland Fürst, der auch burgenländischer SPÖ-Klubobmann ist, Folgendes auf X: "Mich beschleicht schön langsam das Gefühl, dass wir im Bund bald vor Wahlen stehen, wenn im Herbst kein Wunder passiert." Es sollte dann niemand überrascht sein, meint er.

Screenshot eines X.com-Posts von Roland Fürst über mögliche vorgezogene Wahlen im Bund.
Fürst mit Ansage auf X, © x

Auch interessant

Paragleiter stürzte in Maisfeld

SPD will Vermögenssteuer

Briten-Medien berichten von Harry-Rückkehr mit Kindern

SPÖ-Chef Andreas Babler wird durch die Querschüsse immer mehr in die Enge getrieben. Die Zufriedenheit mit ihm dürfte sich auch in weiten Teilen der SPÖ in Grenzen halten.

Fürst merkt in einem Kommentar an: "Sag das der ÖVP Niederösterreich." Der Aufstand könnte von dort kommen: gegen Stocker. Damit spielt Fürst darauf an, dass die ÖVP-geführten Länder vor den Landtagswahlen langsam nervös werden.

Freilich erwartet sich auch die SPÖ in den Ländern wenig Rückenwind von der Stocker-Babler-Regierung.

Schon 2027 wird in Oberösterreich und Tirol der Landtag neu gewählt. Im Jahr darauf dann in Niederösterreich, Kärnten und Salzburg.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Erster SPÖ-Politiker spricht von Wahl im Herbst

Wehrpflicht: Entscheidung soll Ende Juli fallen

Philippa zu HC Strache: 'Ich weiß, wie sehr du leidest'

Grippe-Welle nimmt Fahrt auf: Arzt rät jetzt zur Maske

Polit-Streit wegen Google-Milliardenbau in Kronstorf

Rettungseinsatz legt U1 lahm

Skurriler Brillen-Streit um Innsbrucker Stadtchef

Dann kehrt Sebastian Kurz wirklich in die Politik zurück

Wien ist Mode-Hotspot

Fans helfen Star aus Pippi Langstrumpf