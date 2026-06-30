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Nach WM-Aus

"Es reicht!" Hummels fordert brutale Konsequenzen

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Ein Mann mit FIFA World Cup 2026-Ausweis steht vor unscharfem Hintergrund im Stadion.
© Icon Sport via Getty Images
Harte Worte von MagentaTV-Experte Mats Hummels nach der deutschen WM-Blamage.
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Deutschland steht unter Schock, doch Ex-Weltmeister Mats Hummels holte nach dem Spiel zum Rundumschlag aus und nahm dabei nicht nur den Trainer in die Pflicht.

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"Mir ist das Schönreden von der Heim-EM immer noch zu einfach", holt der ehemalige Dortmund- und Bayern-Star zum Rundumschlag aus. "Wir reden hier von über einem Jahrzehnt ohne Erfolge. Das ist immer noch Deutschland", wütet der 37-jährige.

Hummels fordert Rücktritte

Doch dabei nimmt er nicht nur Julian Nagelsmann in die Kritik und legt nach: "Es gibt einige Spieler, die sich in Frage stellen sollten. Manche Kicker um die 30, die schon bei zwei, drei Endrunden dabei waren, sollten auch zurücktreten."

Das hat gesessen, doch Hummels legte erst richtig los. "Es muss drastische Konsequenzen geben. So kann es nicht weitergehen."

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