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WM-Debakel für DFB

Manuel Neuer macht Schluss: "Extrem bitter so aufzuhören"

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Ein deutscher Torwart im gelben Trikot steht enttäuscht auf dem Fußballfeld nach dem Spiel.
© APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU
Manuel Neuer zeigte sich nach dem überraschenden Aus gegen Paraguay sehr emotional.
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Seit Manuel Neuer 2014 Weltmeister-Torhüter wurde, kassierte er bei jedem WM-Spiel seitdem mindestens ein Gegentor. Nach dem Last-Minute-Comeback stand er auch wegen seiner Form und dem Patzer gegen Ecuador in der Kritik.

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Nach dem WM-Aus meinte Neuer, dass man einfach nicht die Chancen gemacht hat und schob den schwarzen Peter den Südamerikanern zu, die "sehr destruktiv" gespielt haben.

Zum Abschluss kommt dennoch die Frage, ob das tatsächlich sein letztes Spiel im DFB-Trikot war. "Ja. Es ist extrem bitter so aufzuhören", versuchte er, die Emotionen über sein endgültiges Karriereende als Torhüter der deutschen Nationalmannschaft zu unterdrücken.

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