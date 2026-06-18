Ex-Bulle wird Alaba-Nachfolger bei Real Madrid

Jetzt ist es offiziell: Ein ehemaliger RB-Star folgt David Alaba in der Abwehr von Real Madrid.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Dass David Alaba nach dieser Saison Real Madrid verlassen wird, ist schon seit längerem bekannt. Nun wurde aber auch sein Nachfolger in Spaniens Hauptstadt offiziell verkündet.

hat den französischen Fußball-Internationalen Ibrahima Konate für vier Jahre verpflichtet. Der 27-jährige Verteidiger wechselt vom FC Liverpool in Spaniens Hauptstadt.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Davor hatte Real neben der Rückkehr von Coach Jose Mourinho die Transfers von zwei weiteren Internationalen publik gemacht. Der spanische Verteidiger Marc Cucurella von Chelsea und der portugiesische Mittelfeldspieler Bernardo Silva von Manchester City werden in Zukunft ebenfalls für Real auflaufen.