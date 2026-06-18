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Ex-Bulle wird Alaba-Nachfolger bei Real Madrid

"Enttäuschung ist riesengroß"
© APA
Jetzt ist es offiziell: Ein ehemaliger RB-Star folgt David Alaba in der Abwehr von Real Madrid.
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Dass David Alaba nach dieser Saison Real Madrid verlassen wird, ist schon seit längerem bekannt. Nun wurde aber auch sein Nachfolger in Spaniens Hauptstadt offiziell verkündet.

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hat den französischen Fußball-Internationalen Ibrahima Konate für vier Jahre verpflichtet. Der 27-jährige Verteidiger wechselt vom FC Liverpool in Spaniens Hauptstadt.

Davor hatte Real neben der Rückkehr von Coach Jose Mourinho die Transfers von zwei weiteren Internationalen publik gemacht. Der spanische Verteidiger Marc Cucurella von Chelsea und der portugiesische Mittelfeldspieler Bernardo Silva von Manchester City werden in Zukunft ebenfalls für Real auflaufen.

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