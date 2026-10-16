Experte warnt: Diesel kostet bald 2,60 Euro

WIFO-Experte Josef Baumgartner spricht über den Inflationstreiber Diesel. Er nennt Gründe, warum Diesel bald deutlich teurer werden könnte.

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Sind wir bei den Treibstoffpreisen schon am Ende der Fahnenstange angelangt? Auf diese Frage antwortet WIFO-Experte Josef Baumgartner im Ö1-Mittagsjournal, dass zum einen Rohöl-Lieferungen aus dem Nahen Osten knapper geworden sind. Zum anderen ist aber auch das russische Angebot, das Europa vor dem Ukraine-Krieg mit Diesel versorgt hat, ausgefallen. Das wurde vorerst von den USA ersetzt.

"Von den USA kommen Drohungen, den Diesel-Export nach Europa zu schmälern. Das würde Diesel massiv verteuern", warnt Baumgartner: "Da kann es dann schon in Richtung 2,60 Euro pro Liter Diesel oder noch mehr gehen."

Überwälzung auf andere Produkte

Höhere Dieselpreise - welche alle LKW-Transport-Kosten erhöhen, aber auch alle landwirtschaftlichen Produkte - würden in Form einer Überwälzung der Preise schon im nächsten Jahr zu einem nochmals allgemein höheren Preis-Niveau beitragen. Sprich: Steigt Diesel stark, wird fast alles teurer.