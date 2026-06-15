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Drama in USA

Flieger mit Fallschirmspringern stürzt ab: 12Tote

© APA/AFP/AUSTIN JOHNSON
Beim Absturz eines mit Fallschirmspringern besetzten Flugzeugs in den USA sind alle zwölf Insassen ums Leben gekommen
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Die Maschine stürzte nach Behördenangaben am Sonntag nahe dem Flughafen von Butler im Bundesstaat Missouri ab. Dem Sender Fox4 zufolge war die Maschine kurz zuvor gestartet und hatte dann kehrt gemacht, bevor sie in der Nähe einer Straße unweit des Airports abstürzte.

© APA/AFP/AUSTIN JOHNSON

Nach Angaben des Katastrophenschutzes kamen der Pilot und elf Hobby-Fallschirmspringer bei dem Unglück ums Leben. Die Unglücksursache war zunächst unklar.

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