Florian Zoller stellt den Slackline-Rekord auf

Die Nerven waren gespannt: Der Tiroler Extremsportler Florian Zoller hat Ende Oktober 2026 einen spektakulären Highline-Weltrekord aufgestellt.

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Im Skigebiet Gurgl (Ötztal) überquerte er ein nur 25 Millimeter breites Band, das zwischen zwei freischwebenden Gondelkabinen der Verbindungsbahn "Top Express" gespannt war.

"Ich dachte: scheiße, das wird nix!"

150 Meter über dem Boden balancierte Zoller geschickt von einem Ende zum Anderen, insgesamt 143,8 Meter. Er benötigte 15 Minuten und 30 Sekunden für die komplette Überquerung. Damit brach der Tiroler den bisherigen Weltrekord.

Der bisherige Weltrekord für das Begehen einer Highline zwischen zwei freischwebenden Gondeln lag bei 65 Metern und fand im Jahr 2021 statt.

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Beim Slacklinen muss ein gespanntes Band überquert werden ohne zu stürzen. Dabei wird geschickt auf Fuß nach dem Anderen gesetzt, der Oberkörper und insbesondere die Hände dienen der Balancierung.

Jede Windböe brachte die freischwebenden Gondeln zum Schaukeln. Zoller gab danach ehrlich zu: "Ich dachte: Scheiße, das wird nix!"

Florian Zoller gegenüber dem "Standard": "Es war der Wahnsinn. Teilweise richtig furchteinflößend. Die Windböen ziehen andauernd durch. Jeder Luftstoß trägt einen meterweit in alle Richtungen. Ich war nur noch darauf konzentriert, langsam, Schritt für Schritt, auf die andere Seite zu kommen. Und dann kam auch noch der Nebel."

Zoller, der aus Haiming in Tirol stammt und Mitglied des Vereins Tiroliners ist, gehört zu den erfolgreichsten Slacklinern Österreichs und hielt zuvor bereits den nationalen Rekord für die längste Highline-Überquerung (über einen Kilometer weit über dem Steinsee). Im Hauptberuf arbeitet der studierte Ingenieur in der örtlichen Bauaufsicht für Tunnel- und Kraftwerksbauten in Innsbruck.