12 Grad mit Sonne kommen bis Donnerstag zum Vorschein

Der Herbst zeigt uns jetzt die kalte Schulter. Doch bis Donnerstag bessert sich die Lage wieder und die Sonne kommt zurück.

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Das trübe und verregnet Wetter wird sich im Laufe der kommenden Tage noch erkennbar zum Besseren ändern.

Frostige Nächte kommen

Überall dominieren jetzt dichte Wolken, und im Osten ist es nass: Im Bergland regnet es – und in höheren Lagen ab 600 bis 900 Metern fällt Schnee. Der Wind weht im Norden und Osten mäßig aus Nordost. Die Temperaturen schaffen es heute nur noch auf magere 4 bis 9 Grad, wissen die Experten von der Geosphere Austria.

In der Nacht auf Mittwoch bleibt der Himmel dicht, und stellenweise breitet sich Nebel aus. Später reißt es im äußersten Westen und Nordosten etwas auf. Das Thermometer stürzt ab auf eisige minus 1 bis plus 5 Grad.

Ab Mittwoch kommt die Sonne zurück

Der Mittwoch bringt die Wende: Der Osten startet zwar noch grau in den Tag, aber der Westen darf sich schon die Sonne freuen. Am Nachmittag kämpfen sich die Sonnenstrahlen dann fast überall durch – nur der Süden bleibt voraussichtlich trüb. Die Temperaturen klettern leicht auf 5 und 11 Grad.

Donnerstag wird zum Sonnen-Comeback: Nach dem morgendlichen Nebel vertreibt die Sonne das Grau. Es wird strahlend schön. Nachts droht zwar bei bis zu minus 4 Grad heftiger Frost, tagsüber dürfen wir uns aber über herbstliche 7 bis 12 Grad freuen – Spitzenreiter ist hier eindeutig der Westen.