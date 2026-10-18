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Macron unter Druck

Frankreich zittert vor neuer Krawallnacht

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Nach schweren Ausschreitungen am Wochenende bleibt die Lage in Frankreich angespannt. In Paris griff die Polizei erneut ein, während Präsident Emmanuel Macron eine Krisensitzung einberief.
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Am Samstag kam es in Frankreich zu heftigen Ausschreitungen. Geschäfte wurden geplündert, Autos gingen in Flammen auf und in Limoges stürzte ein Rathaus ein. Auch am Sonntag blieb die Lage angespannt.

Auf dem Place de la République in Paris versammelten sich Dutzende Menschen. Sie folgten Aufrufen in sozialen Netzwerken, die Protestbewegung fortzusetzen. Da die Demonstration nicht angemeldet war, rückte die Polizei an und setzte Tränengas ein, um die Menge auseinanderzutreiben.

Menschen zerstören Autos und setzen sie in Flammen. © Getty Images
Zerstörte Einrichtung und verwüstete Straßen: Die Spuren der Proteste sind deutlich sichtbar. © NurPhoto via Getty Images
Plünderer schlagen mit einem Stuhl auf die Schaufensterscheiben ein. © Getty Images

Zusätzlich wurde die Spezialeinheit CRS 8 eingesetzt. Sie ist auf den Umgang mit gewaltsamen Ausschreitungen in Städten spezialisiert.

Brände und schwere Verletzung

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Auch rund um den Canal Saint-Martin kam es zu Zwischenfällen. Gruppen junger Demonstranten zogen aus dem Bereich der Place de la République weiter. Die Feuerwehr musste mehrfach wegen brennender Gegenstände ausrücken, während die Polizei die Gegend kontrollierte.

Brennende Bushaltestelle, schwer ausgerüstete Polizei: Frankreich kommt nicht zur Ruhe. © Anadolu via Getty Images
Ein Geschäft brennt während der Ausschreitungen völlig aus. © Getty Images

Die Unruhen beschränkten sich nicht auf die Hauptstadt. In mehreren französischen Städten brannten Barrikaden. In Limoges stürzte ein Rathaus ein. In Mülhausen erlitt eine 17-Jährige bei den Ausschreitungen eine schwere Verletzung am linken Auge. Trotz einer Notoperation verlor sie das Auge dauerhaft.

Macron kündigt Ansprache an

Angesichts der angespannten Lage wollte Präsident Emmanuel Macron am Sonntagabend um 20 Uhr eine Ansprache an die Bevölkerung halten. Zuvor war für 17.30 Uhr eine Krisensitzung im Élysée-Palast geplant. Daran sollten Premierminister Sébastien Lecornu und die zuständigen Regierungsmitglieder teilnehmen.

Ein Mann im Anzug schaut ernst und besorgt in Richtung Kamera, Hintergrund unscharf.
Angesichts der angespannten Lage wollte Präsident Emmanuel Macron am Sonntagabend um 20 Uhr eine Ansprache an die Bevölkerung halten. © EPA

Die Proteste richten sich unter anderem gegen die hohen Lebenshaltungskosten und betreffen auch Forderungen nach besseren öffentlichen Dienstleistungen. Wie sich die Lage weiterentwickelt, war zunächst offen.

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