Früher Prime Day: Apple AirPods 4 jetzt 29 % günstiger

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Wer schon länger mit neuen AirPods liebäugelt, sollte dieses Angebot nicht übersehen. Im Rahmen der frühen Prime-Day-Angebote hat Amazon die beliebten Apple AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung aktuell deutlich reduziert.

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Statt 200,68 Euro kosten die In-Ear-Kopfhörer derzeit nur 142,19 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 29 Prozent – und macht das Angebot zu einem der interessantesten Apple-Deals vor dem offiziellen Prime Day.

Wir haben uns das Angebot genauer angesehen

Auch wir in der Redaktion sind auf das aktuelle Angebot aufmerksam geworden. Besonders spannend: Es handelt sich nicht um die Standardversion, sondern um die Variante mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC).

Gerade auf Reisen, im Flugzeug, in der Bahn oder im Büro gehört diese Funktion mittlerweile für viele Nutzer zu den wichtigsten Ausstattungsmerkmalen moderner Kopfhörer.

Mit nur einem Fingertipp werden störende Umgebungsgeräusche deutlich reduziert, sodass Musik, Podcasts oder Telefonate wesentlich angenehmer wirken.

Warum die AirPods 4 gerade so gefragt sind

Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung © Apple

vergangenen Monat wurden sie auf Amazon mehr als 5.000 Mal gekauft.

Das liegt vor allem an der gelungenen Kombination aus Komfort, Klangqualität und intelligenter Apple-Technologie.

Neben der aktiven Geräuschunterdrückung verfügen die AirPods 4 über Adaptives Audio, das automatisch auf die Umgebung reagiert, sowie einen Transparenzmodus, der wichtige Umgebungsgeräusche hörbar lässt.

Besonders praktisch für Reisen

Wer regelmäßig unterwegs ist, kennt das Problem: Flugzeuglärm, volle Züge oder laute Cafés können das Musikerlebnis schnell beeinträchtigen.

Genau hier spielen die AirPods 4 ihre Stärken aus.

Dank der kompakten Bauweise verschwinden sie nahezu unbemerkt im Ohr, während die Geräuschunterdrückung für deutlich mehr Ruhe sorgt.

Für viele Reisende gehören AirPods deshalb inzwischen genauso ins Handgepäck wie Reisepass oder Powerbank.

3D Audio sorgt für Kino-Gefühl

Ein weiteres Highlight ist das personalisierte 3D Audio.

Dabei wird der Klang räumlich wiedergegeben, sodass Filme, Serien und Musik deutlich immersiver wirken können.

Gerade bei Streaming-Diensten oder beim Anschauen von Filmen auf dem iPad oder iPhone entsteht dadurch ein überraschend intensives Hörerlebnis.

Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung © Apple

Apple-Qualität zum Prime-Day-Preis

Apple-Produkte sind nur selten stark reduziert. Umso bemerkenswerter ist das aktuelle Angebot.

Wer ohnehin neue In-Ear-Kopfhörer sucht oder bereits im Apple-Ökosystem unterwegs ist, dürfte hier besonders aufmerksam werden.

Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung © Apple

Fazit

Die Apple AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung gehören aktuell zu den spannendsten Technik-Angeboten der frühen Prime-Day-Aktionen.

29 Prozent Rabatt, moderne Audio-Technologien und die gewohnt einfache Apple-Nutzung machen dieses Angebot für viele Käufer besonders attraktiv. Wer schon länger auf einen guten AirPods-Deal gewartet hat, könnte jetzt den passenden Zeitpunkt gefunden haben.

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