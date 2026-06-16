TV
E-Paper
Österreich

Kein Umweltschaden

"Blut im Bach": Entwarnung für Fluss Melk

Wieder sauber.
© ORF
Vergangene Woche sorgten Stechblutabfälle einer Fleischerei in Ruprechtshofen (Bezirk Melk) für rotes Wasser im Schlattenbach und der Melk. Es wurde schon das Ärgste
OE24 auf Google bevorzugen

Der Grund: Ein Container des Schlachtbetriebs wurde zu hoch angehoben – die Abfälle flossen über den Regenwasserkanal direkt in den Bach.

Die Verunreinigung wurde verdünnt

Die Bezirkshauptmannschaft Melk reagierte sofort: In Abstimmung mit der Gewässeraufsicht wurde der Kanal gespült und die Verunreinigung verdünnt. Eine Umweltbeeinträchtigung für den Schlattenbach habe laut Behörde nicht bestanden. Auch ein Fischsterben blieb aus.

Auch interessant

Trump kündigt volle Hormuz-Öffnung an

SOS-Tipps: So purzeln die letzten Kilos vor dem Urlaub

Starbesetzter Klima-Gipfel in der Wiener Hofburg

Geheimplan: So will Rangnick Jordanien knacken

Leo Hillinger: So hat mich meine Frau betrogen

Entwarnung

Bei einer gewerbebehördlichen Überprüfung am Montag stellte der Amtssachverständige für Wasserbautechnik keinerlei Verunreinigungen mehr fest.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Tragfläche brach in Luft ab

LH Mikl-Leitner gratuliert Para-Schwimmer Ernhofer

Glinzendorf bekommt eigenes Wappen

Igel Nig im Rosarium Baden

Polizei am Limit

Beethoven Calling: Kreative gesucht

"Blut im Bach": Entwarnung für Fluss Melk

B 2 in Stoitzendorf wird zur Großbaustelle

Neue Fisch-Wanderhilfe geplant

Russbach wehrt sich gegen Windräder