Gewählt: DAS ist der beste Bahnhof Österreichs

13.300 Passagiere bewerteten in den Zügen und online die Stationen

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Hauptbahnhof St. Pölten ist beim diesjährigen VCÖ-Bahnhofstest von den Fahrgästen zum besten großen Bahnhof Österreichs gewählt worden. Auf den Plätzen zwei und drei folgen der Wiener Westbahnhof und der Grazer Hauptbahnhof. Zum schönsten Bahnhof in dieser Kategorie kürten die Fahrgäste den Wiener Hauptbahnhof. Bei den größeren Bahnhöfen außerhalb der Landeshauptstädte setzte sich Lienz vor Hohenems und St. Paul im Lavanttal durch, informierte der VCÖ in einer Aussendung.

Der Bahnhof St. Pölten © ÖBB

Der Bahnhof Feldkirch wurde in dieser Kategorie zum schönsten Bahnhof gewählt. Bei den kleinen Bahnhöfen liegt Mariazell vor Mallnitz-Obervellach und Hofstetten-Grünau.

Rund 13.300 Fahrgäste bewerteten beim VCÖ-Bahnhofstest Bahnhöfe in Zügen sowie online nach 16 Kriterien. Besonders gut schnitt der Hauptbahnhof St. Pölten bei der Erreichbarkeit zu Fuß, mit dem Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln ab. Auch Barrierefreiheit, die Verfügbarkeit von Ticketautomaten und die Fahrgastinformation wurden positiv bewertet. Beim Wiener Westbahnhof und am Grazer Hauptbahnhof erhielt die öffentliche Erreichbarkeit die besten Bewertungen. Mit Ausnahme des Bregenzer Hauptbahnhofs wurden alle großen Bahnhöfe von den Fahrgästen gut beurteilt.

Lienz und Hohenems überzeugten

Bei den größeren Bahnhöfen außerhalb der Landeshauptstädte überzeugte Lienz insbesondere bei Erhaltungszustand, Sauberkeit, Barrierefreiheit sowie der Erreichbarkeit zu Fuß und mit dem Fahrrad. Hohenems erhielt gute Bewertungen für Ticketautomaten, Rad-Erreichbarkeit und Radabstellplätze. St. Paul im Lavanttal punktete unter anderem bei Sauberkeit, Ticketautomaten und der Helligkeit des Bahnhofsgebäudes. Zum schönsten Bahnhof dieser Kategorie wurde Feldkirch vor Lienz und Bad Ischl gewählt.

Auch mehrere kleine Bahnhöfe erhielten sehr gute Bewertungen. Der Bahnhof Mariazell belegte den ersten Platz, gefolgt von Mallnitz-Obervellach. Dritter wurde der Bahnhof Hofstetten-Grünau. Damit landeten zwei Bahnhöfe der Mariazellerbahn auf dem Podest. "Bahnhöfe sind mehr als Haltestellen. Sie sind Aushängeschild und Visitenkarte der Bahn und zudem zentrale Mobilitätsdrehscheiben jeder Region", sagte VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Deshalb sei eine hohe Qualität der Bahnhöfe besonders wichtig.

Test zeigt Verbesserungsbedarf

Der Test zeigt zugleich Verbesserungsbedarf. 30 Prozent der Befragten sind mit dem Wartebereich und dem Witterungsschutz ihres bewerteten Bahnhofs unzufrieden, 32 Prozent mit der Sauberkeit und 48 Prozent mit den WC- und Sanitäranlagen. 37 Prozent wünschen sich eine bessere öffentliche Erreichbarkeit außerhalb der Hauptverkehrszeiten, 40 Prozent mehr flexible Mobilitätsangebote wie Rufbusse und Sammeltaxis.

Die Bedeutung guter Anbindungen unterstreichen auch die Wege der Fahrgäste: 34 Prozent kamen zu Fuß zum Bahnhof, 31 Prozent mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln und acht Prozent mit dem Fahrrad. Vom Bahnhof zum Zielort gingen 41 Prozent zu Fuß, 37 Prozent nutzten öffentliche Verkehrsmittel und sechs Prozent das Fahrrad.

Schwendinger sieht auch Gemeinden und Städte gefordert. Durch eine entsprechende Raumplanung und Siedlungsentwicklung rund um Bahnhöfe könne die Zahl der Bahnfahrten erhöht und damit die Verkehrsbelastung auf den Straßen sowie Abgas- und Lärmbelastung für Anrainer reduziert werden.