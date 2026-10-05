Zeitumstellung 2026: Müssen wir die Uhr jetzt vor- oder zurückstellen?

Im Oktober steht ganz Europa wieder vor dem Wechsel zur Winterzeit. In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober 2026 gewinnen wir eine Stunde Schlaf dazu, wenn die Uhren von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt werden.

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Zweimal im Jahr sorgt der Wechsel an den Zifferblättern für Gesprächsstoff und bringt den gewohnten Tagesablauf durcheinander. Auch im Jahr 2026 bleibt alles beim gewohnten Rhythmus: In der Nacht von Samstag, dem 24. Oktober, auf Sonntag, den 25. Oktober 2026, endet die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ). Um Punkt 3:00 Uhr früh werden die Zeiger um eine Stunde auf 2:00 Uhr zurückgestellt.

Damit gilt wieder die reguläre Mitteleuropäische Zeit (MEZ), die von Experten als die eigentliche astronomische Normalzeit bezeichnet wird. Die gute Nachricht für alle Langschläfer: In dieser Nacht schenkt uns die Umstellung eine volle Stunde mehr Erholung im Bett.

Automatische Umstellung und die besten Eselsbrücken

Während moderne Technik wie Smartphones, Computer, Tablets und funkgesteuerte Uhren den Wechsel automatisch im Hintergrund vollziehen, ist bei klassischen Geräten Handarbeit gefragt. Analoge Armbanduhren, Küchenwecker, Wanduhren und auch mancher Backofen müssen per Hand nachjustiert werden.

Wer jedes Jahr aufs Neue grübelt, ob an der Schraube vor oder zurück gedreht werden muss, kann sich an drei simplen Merkregeln orientieren:

Der Gartenmöbel-Vergleich: Im Frühling stellt man die Gartenstühle hinaus vor die Tür (die Uhr wird vorgestellt). Im Herbst holt man sie wieder zurück ins Haus (die Uhr wird zurückgestellt).

Im Frühling stellt man die Gartenstühle hinaus vor die Tür (die Uhr wird vorgestellt). Im Herbst holt man sie wieder zurück ins Haus (die Uhr wird zurückgestellt). Der bekannte Reim: "Im Winter hinter" fasst kurz zusammen, dass der Zeiger nach hinten wandert.

"Im Winter hinter" fasst kurz zusammen, dass der Zeiger nach hinten wandert. Das Thermometer-Prinzip: Im Frühjahr steigen die Temperaturen (Plus eine Stunde), während sie im Spätherbst spürbar sinken (Minus eine Stunde).

Debatte um das Ende der Zeitumstellung: Warum sie 2026 bleibt

Obwohl die Europäische Kommission bereits im Jahr 2018 vorgeschlagen hatte, das Drehen an den Uhren endgültig abzuschaffen, und das EU-Parlament 2019 dafür stimmte, ist die Reform blockiert. Die Mitgliedsstaaten konnten sich bis heute auf keine einheitliche Linie einigen. Daher gilt die Regelung am letzten Sonntag im Oktober auch 2026 unverändert in Österreich, Deutschland und fast allen EU-Staaten.

Weltweit und selbst auf dem europäischen Kontinent gibt es jedoch klare Ausnahmen:

Island verzichtet seit vielen Jahren komplett auf die Zeitumstellung.

Russland hat den halbjährlichen Wechsel bereits vor Jahren dauerhaft gestrichen.

Zahlreiche Staaten rund um den Globus handhaben die Zeitmessung völlig ohne saisonale Sprünge.

Der Streitpunkt innerhalb der EU bleibt ungelöst: Würde man die ganzjährige Sommerzeit einführen, bliebe es im Winter morgens extrem lange dunkel. Bei einer dauerhaften Normalzeit hingegen würde die Sonne im Hochsommer abends deutlich früher untergehen.

Gesundheit und Energiebilanz: Was der Wechsel im Körper auslöst

Auch wenn es sich scheinbar nur um sechzig Minuten handelt, reagiert die innere Uhr des Menschen empfindlich auf die abrupte Verschiebung. Da sich das Nervensystem primär am natürlichen Wechsel von Tageslicht und Finsternis orientiert, können Konzentrationsprobleme, Müdigkeit und Einschlafstörungen die Folge sein.

Untersuchungen beleuchten zudem mögliche Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Verkehrsunfälle, wenngleich die Umstellung im Frühjahr durch den Schlafentzug als weitaus belastender gilt. Um dem Körper zu helfen, raten Mediziner zu festen Zubettgehzeiten und viel natürlichem Tageslicht am Vormittag.

Historisch betrachtet ging es bei der Ersteinführung 1916 sowie beim neuerlichen Beschluss 1980 vor allem um das Energiesparen. Laut Daten des Umweltbundesamtes tritt dieser Effekt jedoch kaum ein: Zwar wird abends weniger Kunstlicht benötigt, morgens heizen die Menschen in der kühleren Jahreszeit dafür jedoch deutlich mehr ein.