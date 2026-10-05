Neue Regel gilt für Millionen österreichischer Autofahrer

Auf Österreichs Straßen ändern sich ab dem 19. Mai 2027 die Pickerl-Fristen für Millionen Fahrzeughalter fundamental. Das bewährte 3-2-1-Begutachtungsintervall weicht dem neuen 4-2-2-2-1-Turnus, was für Pkw, Motorräder und leichte Anhänger deutlich längere Prüfabstände bedeutet.

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Auf Österreichs Straßen kündigt sich eine umfassende Reform bei der periodischen Fahrzeugüberprüfung an. Mit Stichtag 19. Mai 2027 wird das bisherige Begutachtungsintervall für den überwiegenden Teil des heimischen Fahrzeugbestandes grundlegend umgestellt.

Das neue Prüfintervall: 4-2-2-2-1 löst bisherige Regelung ab

Bislang galt in Österreich für Neufahrzeuge das bewährte 3-2-1-Schema: Die erste §57a-Begutachtung stand nach drei Jahren an, die zweite nach zwei weiteren Jahren und ab dem fünften Betriebsjahr mussten Fahrzeuge jährlich zur Überprüfung in die Werkstätte. Ab dem 19. Mai 2027 tritt nun eine wesentliche Neuregelung in Kraft, die das Begutachtungsintervall deutlich entzerrt.

Anstelle des gewohnten Rhythmus greift künftig das 4-2-2-2-1-System. Für die Fahrzeughalter bedeutet dies in der Praxis eine spürbare zeitliche Entlastung bei Neufahrzeugen:

Erste Überprüfung: Erst vier Jahre nach der Erstzulassung des Fahrzeugs.

Erst vier Jahre nach der Erstzulassung des Fahrzeugs. Drei Folgeüberprüfungen: Jeweils im Abstand von zwei Jahren (nach sechs, acht und zehn Betriebsjahren).

Jeweils im Abstand von zwei Jahren (nach sechs, acht und zehn Betriebsjahren). Jährliche Begutachtung: Erst ab dem elften Jahr nach der Erstzulassung muss das Fahrzeug jedes Jahr zur §57a-Prüfung antreten.

Von dieser Novelle sind zahlreiche Fahrzeugkategorien erfasst: Neben klassischen Personenkraftwagen (Pkw) umfasst die Änderung auch Motorräder, Mopeds, Quads sowie leichte Anhänger bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen.

Reform gilt rückwirkend auch für bereits zugelassene Pkw

Ein wesentlicher Aspekt der gesetzlichen Neuerung ist deren Anwendungsbereich: Die Umstellung beschränkt sich keineswegs nur auf Fahrzeuge, die ab dem Stichtag neu zugelassen werden. Auch ein erheblicher Teil der bereits auf österreichischen Straßen angemeldeten Fahrzeuge profitiert von den gestaffelten Intervallen.

ÖAMTC-Experte Andrej Prosenc hält dazu fest: "Diese Änderung betrifft nicht nur neue, sondern auch viele bereits zugelassene Fahrzeuge. Mit unserem 'Pickerlrechner' wollen wir Orientierung bieten, weil uns bereits jetzt laufend Anfragen zur neuen Regelung erreichen."

Da die Auswirkungen stark vom konkreten Erstzulassungsdatum und dem individuellen Zulassungsmonat abhängen, ergeben sich zahlreiche unterschiedliche Fristenläufe. Andrej Prosenc betont die Vielschichtigkeit der Novelle: "Die konkreten Auswirkungen der Novelle hängen u. a. stark vom Alter des Fahrzeugs und vom Zulassungsmonat ab. Es entstehen also viele individuelle Konstellationen – und genau hier wollen wir Konsumenten mehr Klarheit geben."

Online-Rechner und Anspruch auf Austauschplakette

Für viele Fahrzeughalter stellt sich die Frage, was mit bereits ausgestellten Plaketten geschieht, deren Fälligkeit noch nach dem alten System gelocht wurde. Im Rahmen der Übergangsregelungen besteht für zahlreiche Zulassungsbesitzer die Möglichkeit, eine offizielle Austauschplakette zu beantragen, die den neuen Fristenlauf abbildet.

Um die individuellen Prüftermine schnell und verlässlich abzufragen, hat der Mobilitätsclub ein spezielles Online-Werkzeug eingerichtet:

Verfügbarkeit: Der digitale Rechner ist unter der Webadresse www.oeamtc.at/pickerlrechner abrufbar.

Der digitale Rechner ist unter der Webadresse www.oeamtc.at/pickerlrechner abrufbar. Funktionsweise: Nutzer geben die Fahrzeugklasse, das Datum der Erstzulassung sowie die aktuellen Plakettendaten ein.

Nutzer geben die Fahrzeugklasse, das Datum der Erstzulassung sowie die aktuellen Plakettendaten ein. Ergebnis: Das System ermittelt exakt den nächsten vorgeschriebenen Begutachtungszeitraum, informiert über eventuelle Ansprüche auf eine Austauschplakette und erläutert die jeweils anwendbaren Übergangsfristen.

Fakten zum Pickerl neu und Hintergrund zum ÖAMTC

Die Kernpunkte der Novelle im kompakten Überblick:

Bisheriges System:

Prüfintervall: 3-2-1 (nach 3, 5, 6, 7... Jahren)

Erster Prüftermin: Nach 3 Jahren

Zweijahres-Rhythmus: Einmalig (Jahr 4 bis 5)

Jährliche Prüfung: Ab dem 5. Betriebsjahr

Betroffene Klassen: Pkw, Zweiräder, Anhänger

Neues System ab 19. Mai 2027:

Prüfintervall: 4-2-2-2-1 (nach 4, 6, 8, 10, 11... Jahren)

Erster Prüftermin: Nach 4 Jahren

Zweijahres-Rhythmus: Dreimalig (bis zum 10. Jahr)

Jährliche Prüfung: Ab dem 11. Betriebsjahr

Betroffene Klassen: Pkw, Motorräder, Mopeds, Quads, Anhänger bis 3,5 t

Der Österreichische Automobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC) begleitet die Einführung als größter Mobilitätsclub des Landes. Der Verein agiert wirtschaftlich sowie parteipolitisch unabhängig und ist in ein weltweites Netz internationaler Mobilitätsorganisationen eingebunden. Mit mehr als 4.400 Mitarbeitern vertritt der Club die Interessen seiner 2,6 Millionen Mitglieder im Alltag wie in Notfällen. Autofahrer sollten die Fristen ihres Zulassungsscheins prüfen, um künftige Begutachtungstermine rechtzeitig abzustimmen.