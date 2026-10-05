Spätsommer vorbei! ORF-Experte Wadsak warnt vor Temperatursturz

Nach einem außergewöhnlich warmen Start in den Oktober kündigt sich in Österreich ein markanter Wetterumschwung an. ORF-Wetterexperte Marcus Wadsak prognostiziert ab Donnerstag dichte Regenwolken, bevor die Temperaturen am Freitag spürbar einbrechen.

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Der Oktober hat in ganz Österreich mit überdurchschnittlich milden Temperaturen begonnen. Wie ORF-Chefmeteorologe Marcus Wadsak zu Wochenbeginn via Facebook analysierte, lagen die ersten Tage des Monats um ein bis fünf Grad über dem langjährigen klimatischen Mittelwert. Vor allem sonnige Abschnitte ließen vielerorts noch einmal echtes Spätsommer-Gefühl aufkommen.

Doch diese milde Wetterphase neigt sich ihrem Ende zu. Ab der Wochenmitte kündigt sich eine grundlegende Umstellung der Großwetterlage über dem Alpenraum an, die feuchte und deutlich kühlere Luftmassen nach Österreich lenkt.

Kaltfront erreicht Österreich: Regen und Gewitter ab Donnerstag

Der Wetterwechsel vollzieht sich in zwei Schritten und beginnt am Donnerstag von Westen her. Während die ersten Oktobertage noch von trockenem Hochdruckeinfluss geprägt waren, erreichen das Bundesgebiet am Donnerstag dichte Wolkenfelder und teils kräftige Regenschauer.

Die meteorologischen Details zum Umschwung im Überblick:

Am Donnerstag zeigt sich die Sonne kaum noch am Himmel.

zeigt sich die Sonne kaum noch am Himmel. Von Südwesten her setzt rasch ergiebiger Niederschlag ein, lokal sind auch herbstliche Gewitter möglich.

Der Wind frischt lebhaft auf und dreht im Tagesverlauf von Süd auf West.

Vor dem Eintreffen der Kaltfront klettert das Quecksilber von West nach Ost noch auf 16 bis 22 Grad.

Bis zu zehn Grad kälter: Wadsak kündigt drastischen Knick an

Am Freitag folgt schließlich der eigentliche Temperaturabsturz, der den Frühherbst abrupt beendet. Nach den vorangegangenen warmen Tagen müssen sich die Menschen in Österreich auf einen spürbaren Kälteschock einstellen.

Marcus Wadsak bringt die Prognose für den Freitag auf den Punkt: "Der Freitag ist um 5 bis 10 Grad kälter." Damit setzt sich in ganz Österreich spätherbstliche Kühle durch, die das Temperaturniveau wieder auf saisonübliche Werte zurückstutzt.

Die Wetter-Entwicklung bis zum Freitag im Detail

Bevor die Regenfront das Land erfasst, zeigt sich das Wetter in den kommenden Tagen noch von seiner freundlichen Seite: