Glinzendorf bekommt eigenes Wappen

Bei einem großen Festakt überreichte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner der 360-Seelen-Gemeinde Glinzendorf im Bezirk Gänserndorf ihr offizielles Gemeindewappen.

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"Es verbindet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und zeigt, worauf eine Gemeinschaft stolz sein kann", so die Landeshauptfrau.

Gemeinde mit Zukunft

Mikl-Leitner schwärmte gleich in drei Punkten: Die Lage im Marchfeld verbinde Leben im Grünen mit Nähe zu Wien, Gänserndorf und Bratislava – sichtbar etwa am Ausbau des Kindergartens. Dazu komme die wirtschaftliche Dynamik der Region, mit dem neuen Bahn-Technologiezentrum von Stadler Rail in Leopoldsdorf und Obersiebenbrunn – "ein Projekt von europäischer Bedeutung vor den Toren Glinzendorfs!"

Energie-Vorzeigegemeinde

Auch bei der Energiewende ist Glinzendorf vorne dabei: Windpark und der Titel als Landessieger der NÖ Photovoltaik-Liga 2023 sprechen für sich. Besonders hervorgehoben: der Adamah BioHof der Familie Zoubek als Botschafter für Regionalität und Nachhaltigkeit.

650 Jahre Geschichte

Bürgermeister Andreas Iser-Quirgst (ÖVP) sprach von einem historischen Tag und blickte auf die lange Tradition der Gemeinde zurück. "Unser neues Wappen verbindet Landschaft, Tradition und Glauben", so der Ortschef. Trotz Eigenständigkeit setze man auf starke Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von den Kindern des Landeskindergartens und dem Musikverein Markgrafneusiedl, die Festmesse zelebrierte Pfarrer Gregor Ziarnowski.